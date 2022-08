Відповідне звернення опубліковане у Twitter-акаунті Міноборони України.

Як зауважили в українському оборонному відомстві, “жоден сонцезахисний крем не захистить” росіян від небезпечних наслідків куріння в недозволених місцях.

Свій допис-попередження Міноборони доповнило коротким відеороликом, під пісню “Cruel Summer” (“Жорстоке літо”) англійського поп-дуету “Bananarama”.

На відео Міноборони показує декілька курортів у різних країнах, які цього літа можуть відвідати росіяни замість поїздки до Криму, адже відпочинок на українському півострові стане для них “великою помилкою”.

Опісля на відео з’являються кадри вибухів на аеродромі у Новофедорівці, зняті російськими туристами та кадри втечі росіян з кримських пляжів.

Закінчується відеопопереджння кадрами з росіянкою, яка плаче в автомобілі, оскільки не хоче виїжджати з півострова та надписом “Крим – це Україна”.

Unless they want an unpleasantly hot summer break, we advise our valued russian guests not to visit Ukrainian Crimea.

Because no amount of sunscreen will protect them from the hazardous effects of smoking in unauthorised areas.

