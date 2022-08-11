Міністерство оборони України закликало "шановних російських" гостей не відвідувати український Крим, якщо вони не хочуть "неприємно спекотних літніх канікул".

Відповідне звернення опубліковане у Twitter-акаунті Міноборони України.

Як зауважили в українському оборонному відомстві, “жоден сонцезахисний крем не захистить” росіян від небезпечних наслідків куріння в недозволених місцях.

Свій допис-попередження Міноборони доповнило коротким відеороликом, під пісню “Cruel Summer” (“Жорстоке літо”) англійського поп-дуету “Bananarama”.

На відео Міноборони показує декілька курортів у різних країнах, які цього літа можуть відвідати росіяни замість поїздки до Криму, адже відпочинок на українському півострові стане для них “великою помилкою”.

Опісля на відео з’являються кадри вибухів на аеродромі у Новофедорівці, зняті російськими туристами та кадри втечі росіян з кримських пляжів.

Закінчується відеопопереджння кадрами з росіянкою, яка плаче в автомобілі, оскільки не хоче виїжджати з півострова та надписом “Крим – це Україна”.