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Вибухи на аеродромі у Криму могли спричинити для РФ найбільші втрати авіації з часів Другої світової війни – CNN

Вибухи на військовому аеродромі в районі кримського міста Саки могли стати найбільшою втратою авіації для Москви з часів Другої світової війни. Сім літаків було зруйновано, а ще два, ймовірно, пошкоджено.

Четвер, 11 серпня 2022, 14:07
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Про це повідомило CNN.

Науковий співробітник Азійського інституту Гріффіта, колишній пілот ВПС Австралії Петер Лейтон вважає, що зруйнованими літаками були бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30. Він висунув таку думку, коли ознайомився зі знімками Planet Lab до і після вибухів.

Колишній пілот звернув увагу, що після вибуху з’явилися три воронки на землі. Вони свідчать, що російська версія стосовно випадкової детонації не відповідає дійсності. Три джерела вибухів зачепили сусідні літаки, на яких, схоже були бомби. У результаті детонація поширилася.

Міноборони РФ заявляло, що аеродром ніхто не обстрілював. За їхньою версією, просто здетонували боєприпаси. У Генштабі ЗСУ на наступний день звітували, що в РФ знищено дев’ять літаків.

Теги: вибухи, військова база, Крим, окупований Крим, російсько-українська війна

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