Вибухи на аеродромі у Криму могли спричинити для РФ найбільші втрати авіації з часів Другої світової війни – CNN

Про це повідомило CNN.
Науковий співробітник Азійського інституту Гріффіта, колишній пілот ВПС Австралії Петер Лейтон вважає, що зруйнованими літаками були бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30. Він висунув таку думку, коли ознайомився зі знімками Planet Lab до і після вибухів.
Колишній пілот звернув увагу, що після вибуху з’явилися три воронки на землі. Вони свідчать, що російська версія стосовно випадкової детонації не відповідає дійсності. Три джерела вибухів зачепили сусідні літаки, на яких, схоже були бомби. У результаті детонація поширилася.
Міноборони РФ заявляло, що аеродром ніхто не обстрілював. За їхньою версією, просто здетонували боєприпаси. У Генштабі ЗСУ на наступний день звітували, що в РФ знищено дев’ять літаків.
- У тимчасово окупованому Криму сталися вибухи. Вони трапилися в районі селища Новофедорівка, де знаходиться військовий аеродром.
- У тимчасово окупованому Криму утворилися затори на виїзді через Кримський міст та в районі кримського міста Саки. Виїхати намагаються відпочивальники та деякі місцеві жителі.
- У тимчасово окупованій Новофедорівці (Крим) розташована авіабаза. За кілька годин до вибуху на військовій базі були зроблені світлини через сервіс Planet Labs.
- Представник українського уряду заявив, що потужна атака на російську авіабазу в тимчасово окупованому Криму була справою рук українських спецпризначенців, припускаючи дедалі важливішу роль партизанського руху, що діє глибоко в тилу ворога, оскільки країна розширює зусилля з вигнання російських військ.