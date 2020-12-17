У четвер, 17 грудня, в Міністерстві оборони України заявили, що глава відомства Андрій Таран проведе особисту зустріч із журналістом Юрієм Бутусовим. Планується предметне обговорення перспективи майбутньої співпраці.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Зокрема, у головному оборонному відомстві зазначили, що публічний конфлікт з Бутусовим був дещо емоційним та недоречним.

“Зустріч Міністра оборони з Юрієм Бутусовим відбудеться цієї суботи, 19 грудня. Будуть предметно обговорені перспективи подальшої співпраці. Тональність попереднього дискурсу була емоційною і недоречною. Міноборони вітає взаємну готовність до діалогу”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що міністерство оборони оголосило, що пропонує Юрію Бутусову обійняти “одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага”.