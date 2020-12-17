Про це йдеться у повідомленні Міноборони.
Зокрема, у головному оборонному відомстві зазначили, що публічний конфлікт з Бутусовим був дещо емоційним та недоречним.
“Зустріч Міністра оборони з Юрієм Бутусовим відбудеться цієї суботи, 19 грудня. Будуть предметно обговорені перспективи подальшої співпраці. Тональність попереднього дискурсу була емоційною і недоречною. Міноборони вітає взаємну готовність до діалогу”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що міністерство оборони оголосило, що пропонує Юрію Бутусову обійняти “одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага”.
- Після оголошення про ймовірне призначення головреда “Цензор.НЕТ” Юрія Бутусова у Міністерство оборони між сторонами стався обмін дописами у соцмережах, під час якого вони піддали критиці одна одну.
- У четвер, 10 грудня, Міністерство оборони України розповіло про деталі співбесіди з журналістом Юрієм Бутусовим щодо його ймовірного працевлаштування.
- 11 грудня Бутусов заявив, що подає в суд на Міноборони та вимагає публічних вибачень. За його словами, міністр оборони Андрій Таран збрехав про проведення співбесіди з ним та про причини відмови у працевлаштуванні. Замість виконання публічних обіцянок Міноборони нахамило йому в соціальних мережах.
- #Букви розповідали, чому депутати хочуть звільнити міністра оборони, а його відомство сперечається з Бутусовим.