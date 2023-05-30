Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що відмовився від наукового ступеня. Він особисто написав заяву щодо цього.

Джерело: міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

19 травня Уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня, який дав можливість Лісовому написати заяву.

“В академічному світі науковий ступінь – це про цінність та довіру, а ще про здобуття, а не отримання. Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише науковці… На собі, власне, першим і випробовував механізм відмови. Написав відповідну заяву і від учора вже не є кандидатом наук”, — підкреслив він.

За його словами, він не планує триматися за формальні “для себе статуси”. Він зазначив, що є набагато важливіші реальні справи та дії.

Наступним кроком для нової культури академічної доброчесності має стати відповідний закон. Лісовий додав, що він нині доопрацьовується.

“Наше завдання – розвивати, підтримувати та підсилювати прогресивну науку та людей, які нею займаються – відповідально та ефективно”, – пише міністр.

Зазначимо, що раніше міністра освіти звинуватили у плагіаті. Після цього він подав свою дисертацію на перевірку. Глава МОН обіцяв відмовитися від ступеня, якщо плагіат знайдуть.