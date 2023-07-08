Джерело: abc news
Едгарс Рінкевичс, який обіймав посаду міністра закордонних справ Латвії з 2011 року, склав присягу на позачерговій сесії парламенту (Сейму) у столиці Латвії Ризі.
Посада президента Латвії є здебільшого церемоніальною, а глава держави діє переважно як лідер громадської думки.
Президент представляє Латвію за кордоном, діє як верховний головнокомандувач збройними силами, підписує законопроєкти, призначає прем’єр-міністра та має право розпускати парламент.
- З 4 липня Латвія частково починає видавати візи росіянам. Для цього рішення є обмежений список ситуацій.
- Прем’єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш заявив, що їхня держава надасть Україні всі свої гелікоптери. Нині Рига завершує їхню підготовку до відправлення на потреби Сил оборони.
- Уряд Латвії надасть Україні гуманітарну допомогу на суму більш ніж 430 тисяч євро для подолання наслідків підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС.
- 12 червня міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце заявила, що у 2023 році країна підготує 3 000 українських армійців, водночас ця цифра може збільшитися. Минулого року Латвія підготувала 1000 українських військовослужбовців.