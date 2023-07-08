Міністр закордонних справ Латвії, який довго займав цю посаду, відомий своєю позицією щодо засудження агресії Росії та сильною підтримкою України, у суботу, 8 липня, склав присягу як президент Латвії на чотирирічний термін.

Джерело: abc news

Едгарс Рінкевичс, який обіймав посаду міністра закордонних справ Латвії з 2011 року, склав присягу на позачерговій сесії парламенту (Сейму) у столиці Латвії Ризі.

Посада президента Латвії є здебільшого церемоніальною, а глава держави діє переважно як лідер громадської думки.

Президент представляє Латвію за кордоном, діє як верховний головнокомандувач збройними силами, підписує законопроєкти, призначає прем’єр-міністра та має право розпускати парламент.