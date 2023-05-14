Про це пише Польське радіо.

Польський міністр з європейських питань Шимон Шинковський вель Сенк повідомив, що в межах посилення співпраці країн-членів Веймарського трикутника три держави погодили зміст спільного листа, адресованого Єврокомісару з питань розширення ЄС Оліверу Варгеї. У документі Варшава, Париж та Берлін спільно представили конкретні пропозиції до Єврокомісії щодо “покращення євроінтеграційних процесів”.

“Ми також вирішили разом, як країни Веймарського трикутника, відвідати країни-кандидати на вступ до ЄС на Західних Балканах, а потім Україну”,- наголосив Шинковський вель Сенк.

Державна секретарка Франції з питань Європи Лоранс Бун, своєю чергою, поділилася враженнями, викликаними зусиллями України на її шляху до ЄС і заявила, що разом країни спроможні “збудувати сильнішу, автономну Європу з особистим унікальним голосом у концерті націй”.

При цьому міністерка з європейських питань і клімату Німеччини Анна Люрманн відзначила, членству країн-кандидатів до ЄС має передувати здійснення реформ. Посадовиця також високо оцінила зусилля України на шляху до членства в Євросоюзі.

Додамо, голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот напередодні можливого візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини висловився на підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі.