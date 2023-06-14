Джерело: пресслужба НАТО
Очікується, що глави відомств домовляться про створення нового Морського центру НАТО з безпеки критичної підводної інфраструктури в межах MARCOM, Морського командування НАТО у Великій Британії.
Міністри оборони також зустрінуться з малими, середніми та великими виробниками оборонної продукції з усього Альянсу та переглянуть новий План дій оборонного виробництва. План спрямований на швидке усунення дефіциту запасів Альянсу, спираючись на спільні закупівлі 155-міліметрових боєприпасів на суму 1 мільярд доларів. Наразі союзники завершили позачерговий огляд національних цілей щодо потенціалу боєприпасів, і очікується, що міністри суттєво збільшать ці цілі.
Члени Альянсу також розглянуть оновлену обіцянку щодо інвестицій в оборону, згідно з якою 2% ВВП на оборону є мінімальним спрямуванням кожної країни.
Група ядерного планування також збереться під час зустрічі на рівні міністрів, щоб “обговорити ядерні аспекти нинішньої ситуації в галузі безпеки та розглянути адаптацію ядерного стримування НАТО”, додав Столтенберг.
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- За даними Генерального штабу ЗСУ противник “продовжує зазнавати великих втрат, які намагається приховати”.