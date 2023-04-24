Міністри оборони Туреччини, Сирії, Ірану та РФ зустрінуться в Москві

25 квітня у Москві проведуть зустріч глави оборонних відомств Туреччини, Сирії, Ірану та РФ.

Про це повідомляє Anadolu.

Зустріч підтвердив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

“Наша мета — розв’язати проблеми шляхом переговорів і якнайшвидше встановити мир і спокій у регіоні”, – наголосив він.

У грудні минулого року міністри оборони Туреччини, Росії й Сирії та керівники розвідок зустрічалися в Москві і вирішили продовжити сесії.

“Пізніше відбувся обмін думками щодо участі Ірану в цих зустрічах. Це було схвалено відповідними органами”, – додав Акар.

Анкара неодноразово висловлювала бажання сприяти припиненню вогню між Москвою та Києвом. Речник президента Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калін заявив у січні, що Туреччина “готова наполягати на локальному припиненні вогню та невеликій локальній деескалації” в Україні.

Своєю чергою, Іран постачає Росії дрони-камікадзе, що використовуються разом з ракетами, керованими авіаційними бомбами та іншою зброєю для нападів, зокрема й на цивільну інфраструктуру в Україні.

Тоді як лідер Сирії Башар Асад є давнім союзником Росії.

Нещодавно міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зустрівся з російським колегою Сергієм Лавровим, після чого закликав Україну та Росію “сісти за стіл переговорів”, щоб якомога швидше зупинити війну.