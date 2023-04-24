Міністри оборони Туреччини, Сирії, Ірану та РФ зустрінуться в Москві

Про це повідомляє Anadolu.
Зустріч підтвердив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.
“Наша мета — розв’язати проблеми шляхом переговорів і якнайшвидше встановити мир і спокій у регіоні”, – наголосив він.
У грудні минулого року міністри оборони Туреччини, Росії й Сирії та керівники розвідок зустрічалися в Москві і вирішили продовжити сесії.
“Пізніше відбувся обмін думками щодо участі Ірану в цих зустрічах. Це було схвалено відповідними органами”, – додав Акар.
Анкара неодноразово висловлювала бажання сприяти припиненню вогню між Москвою та Києвом. Речник президента Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калін заявив у січні, що Туреччина “готова наполягати на локальному припиненні вогню та невеликій локальній деескалації” в Україні.
Своєю чергою, Іран постачає Росії дрони-камікадзе, що використовуються разом з ракетами, керованими авіаційними бомбами та іншою зброєю для нападів, зокрема й на цивільну інфраструктуру в Україні.
Тоді як лідер Сирії Башар Асад є давнім союзником Росії.
Нещодавно міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зустрівся з російським колегою Сергієм Лавровим, після чого закликав Україну та Росію “сісти за стіл переговорів”, щоб якомога швидше зупинити війну.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Іран, найімовірніше, збільшить постачання озброєння до Росії.
- Кабінет міністрів України підтримав рішення внести на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо застосування санкцій проти Сирії.
- Сирія ухвалила рішення розірвати дипломатичні відносини з Україною. Це сталося після того, як у червні президент України Володимира Зеленський заявив, що його уряд розриває дипломатичні відносини з Сирією.
- Російські найманці безрезультатно зверталися до Китаю з проханням про постачання зброї, проте отримали обіцяне озброєння від Білорусі та Сирії.