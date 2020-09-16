Міністерство культури та інформаційної політики має наміри домогтися блокування додатку російської соцмережі "Вконтакте" для користувачів з України.

Про це Мінкульт повідомив на своїй сторінці в Facebook.

13 вересня розробники “ВКонтакте” повідомили, що в Україні соцмережею тепер можна користуватися без VPN. Відповідне оновлення проксі їхнього додатку надає можливість обійти блокування цієї соцмережі на території України.

У Раді національної безпеки і оборони заявили, що російські спецслужби відновили роботу додатка в Україні напередодні місцевих виборів, щоб отримати дані про українців.

Мінкульт своєю чергою запевнив, що взяв до уваги цю інформацію і спільно з РНБО та СБУ та іншими правоохоронними органами “вживають відповідних заходів для блокування роботи цієї соціальної мережі на території нашої держави”.

Серед іншого, міністерство готує звернення до Apple, Google та інших компаній з вимогою вилучити мобільний додаток “ВКонтакте”.

Нагадаємо, 15 травня 2017 року п’ятий президент України своїм указом ввів в дію рішення РНБО про заборону діяльності в Україні ряду російських компаній. Зокрема, заборона стосувалася ресурсів “Однокласники”, “ВКонтакте” і “Яндекс”.

Крім того, українські Інтернет-провайдери заборонили доступ користувачів до соцмереж “ВКонтакте” і “Однокласники”, а також до сервісу Mail.ru. Заборона була введена на три роки.

15 травня 2020 року президент Володимир Зеленський продовжив заборону на російські соціальні мережі “ВКонтакте” і “Однокласники”.