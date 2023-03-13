Між Україною та США залишається єдність, але зростають розбіжності у ключових питаннях щодо ведення війни та варіантів її завершення. Однією з точок напруги є питання щодо доцільності оборони Бахмута.

Про це повідомило Politico.

Публічно між президентом США Джо Байденом і президентом України Володимиром Зеленським незгоди не помітно. Видання зіслалося на розмову з десятьма законодавцями та експертами, визначивши нові точки напруги: диверсія на “Північних потоках”, виснажлива оборона Бахмута і план України деокупувати Крим.

Численні представники адміністрації Байдена висловлюють занепокоєння, що Україна витрачає багато живої сили і боєприпасів у Бахмуті. Вони побоюються, що виснажлива оборона може підірвати її здатність до масштабного контрнаступу навесні.

Politico навело нещодавню публікацію у The New York Times, де стверджувалося, що за підривом газопроводів “Північний потік” у Балтійському морі стоїть “проукраїнська група”, хоча аналітики розвідки і не вважають, що Зеленський чи його помічники причетні до диверсії. У США раніше казали, що певні акти насильства за межами України не будуть толеруватися.

Також розчарування стосується того, що США надіслали найбільше зброї та обладнання на фронт, але Україна вимагала більшого.

“Хоча більшість в адміністрації президента США з розумінням поставилися до відчайдушного бажання Києва захистити себе, були нарікання на постійні прохання, а також на те, що Зеленський не подякував належним чином”, – цитує видання слова двох чиновників Білого дому, які не мають права говорити публічно. Іншою причиною розбіжностей стало те, що у Пентагоні виступають проти надання адміністрацією президента США доказів воєнних злочинів Росії проти України до Гаазького суду. Уряд США стурбований, що така публікація може зашкодити моральному іміджу США.

Деякі офіційні особи в США вважають, що наполягання Зеленського стосовно того, що переговори розпочнуться лише після деокупації всіх територій, лише продовжать війну. Зокрема держсекретар Ентоні Блінкен зазначав, що повернення Криму Україні буде червоною лінією для Путіна.

У Пентагоні висловлювали сумніви, чи зможуть ЗСУ – навіть за умови отримання західної зброї – витіснити Росію з Криму, де вона закріпилася протягом майже десяти років.