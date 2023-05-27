Джерело: Офіс генерального прокурора України.

Генеральний прокурор Андрій Костін подякував за цей рішучий крок президентці IBA Альмудені Арпон де Мендивіль-і-Алдама та виконавчому директору Марку Еллісу.

А також зазначив, що спеціальний трибунал щодо злочину агресії є найкращим можливим інструментом покласти край безкарності верхівки цього злочинного режиму.

На його думку, правосуддя не повинне обмежуватися лише покаранням рядових виконавців: “Перед судом мають постати їх керманичі, які використали свою владу, щоб розкрутити цей маховик зла”.

“Кремлівський режим є символом насильства, ненависті та тероризму. Ми не маємо права миритися з тим божевіллям, яке він коїть, повністю зневажаючи міжнародне право, норми та цінності. З десятками тисяч жорстоких злочинів, що заподіяли біль і страждання мільйонам людей”, – резюмував Андрій Костін.

Нагадаємо, що 16 травня Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США проголосував за ухвалення резолюції із закликом до створення спеціального трибуналу для покарання російських злочинів проти України.

Відповідну резолюцію зареєстрували у Палаті представників Конгресу США 31 січня 2023 р. Її подав конгресмен-демократ Білл Кітінг за співавторства 25 конгресменів від двох провідних партій США.

У резолюції наголошується на порушенні РФ статей Статуту ООН, а також, що “безпрецедентне повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну досягло критичної точки, що вимагає негайних і рішучих дій з боку міжнародного товариства.”

Так, Палата представників Конгресу США засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну, підтримала народ України в його боротьбі за свободу, незалежність і демократію, наголосила на суверенітеті й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та вважає, що існують вагомі докази того, що окремі лідери РФ є винними у вчиненні злочину агресії проти України, і це вимагає належного судового рішення міжнародним товариством.

Також резолюція визнає необхідність створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України, визначає угоду між Україною та ООН після позитивного голосування Генеральної Асамблеї ООН як один із варіантів створення такого міжнародного трибуналу і закликає президента США вжити всіх доступних заходів для підтримки створення Спеціального трибуналу для злочинів агресії проти України.