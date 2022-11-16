Про це повідомила пресслужба МПК у Twitter.

В організації пояснили своє рішення тим, що РФ “не може виконувати зобов’язання відповідно до статуту МПК”.

“У зв’язку із призупиненням діяльності ПКР втрачає всі права членства в МПК, за винятком права на апеляцію. Якщо апеляцію не буде задоволено, тільки генеральна асамблея може скасувати припинення. Наступна генеральна асамблея, ймовірно, відбудеться у четвертому кварталі 2023 року”, – йдеться у заяві.

Окрім цього, 16 листопада МКП призупинив членство в організації Паралімпійського комітету Білорусі. Це рішення підтримали 54 делегати, 45 – проти, натомість 18 утрималися.

Своєю чергою, паралімпійський комітет РФ обурився рішенням про призупинення членства, заявивши, що воно є “незаконним, необґрунтованим, позбавленим будь-яких правових підстав і грубо порушує всю нормативну базу МПК”.

Зазначається, що ПКР має намір звернутися до міжнародної громадськості та організацій, зокрема з відкритим листом до ООН, Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та міжнародних неурядових правозахисних організацій з проханням закликати МПК до “недопущення дискримінації російських спортсменів з інвалідністю за національною ознакою та обмеження їх права на участь у міжнародних спортивних змаганнях та Паралімпійських іграх”, передає DW.

3 березня, після військового вторгнення РФ в Україну, Міжнародний паралімпійський комітет усунув збірні РФ та РБ від участі в зимових Паралімпійських іграх 2022 року в Пекіні. МПК пояснив тоді, що спортсмени з багатьох країн відмовлялися змагатися з росіянами та білорусами, через що проведення Ігор опинилося під загрозою. Повідомлялося також, що в олімпійському селі виникла напружена ситуація.