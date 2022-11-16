На позачерговій генеральній асамблеї у Берліні у середу, 16 листопада, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) призупинив членство паралімпійського комітету РФ (ПКР) в організації. За відповідне рішення проголосували 64 делегати, проти – 39, натомість 16 - утрималися. Аналогічне рішення прийняли щодо РБ.

Про це повідомила пресслужба МПК у Twitter.

В організації пояснили своє рішення тим, що РФ “не може виконувати зобов’язання відповідно до статуту МПК”.

“У зв’язку із призупиненням діяльності ПКР втрачає всі права членства в МПК, за винятком права на апеляцію. Якщо апеляцію не буде задоволено, тільки генеральна асамблея може скасувати припинення. Наступна генеральна асамблея, ймовірно, відбудеться у четвертому кварталі 2023 року”, – йдеться у заяві.

At an Extraordinary General Assembly in Berlin, IPC members have voted 64-39 (with 16 abstentions) in favour of a motion to suspend NPC Russia with immediate effect due to its inability to comply with membership obligations under the IPC Constitution. — Paralympic Games (@Paralympics) November 16, 2022

Окрім цього, 16 листопада МКП призупинив членство в організації Паралімпійського комітету Білорусі. Це рішення підтримали 54 делегати, 45 – проти, натомість 18 утрималися.

At an Extraordinary General Assembly in Berlin, IPC members have voted 54-45 (with 18 abstentions) in favour of a motion to suspend NPC Belarus with immediate effect due to its inability to comply with membership obligations under the IPC Constitution. — Paralympic Games (@Paralympics) November 16, 2022

Своєю чергою, паралімпійський комітет РФ обурився рішенням про призупинення членства, заявивши, що воно є “незаконним, необґрунтованим, позбавленим будь-яких правових підстав і грубо порушує всю нормативну базу МПК”.

Зазначається, що ПКР має намір звернутися до міжнародної громадськості та організацій, зокрема з відкритим листом до ООН, Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та міжнародних неурядових правозахисних організацій з проханням закликати МПК до “недопущення дискримінації російських спортсменів з інвалідністю за національною ознакою та обмеження їх права на участь у міжнародних спортивних змаганнях та Паралімпійських іграх”, передає DW.

3 березня, після військового вторгнення РФ в Україну, Міжнародний паралімпійський комітет усунув збірні РФ та РБ від участі в зимових Паралімпійських іграх 2022 року в Пекіні. МПК пояснив тоді, що спортсмени з багатьох країн відмовлялися змагатися з росіянами та білорусами, через що проведення Ігор опинилося під загрозою. Повідомлялося також, що в олімпійському селі виникла напружена ситуація.