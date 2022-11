Про це повідомила пресслужба МПК у Twitter.

В організації пояснили своє рішення тим, що РФ “не може виконувати зобов’язання відповідно до статуту МПК”.

At an Extraordinary General Assembly in Berlin, IPC members have voted 64-39 (with 16 abstentions) in favour of a motion to suspend NPC Russia with immediate effect due to its inability to comply with membership obligations under the IPC Constitution.

— Paralympic Games (@Paralympics) November 16, 2022