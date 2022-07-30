В інтернет-представництві Верховної Ради опублікували інформацію, згідно з якою в Україні військовозобов'язані жінки можуть отримати відстрочку від призову в трьох випадках.

Про це йдеться в законі “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

У разі продовження воєнного стану в Україні, головнокомандувач ЗСУ з 1 жовтня 2022 року має забезпечити взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних згідно з переліком спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінок братимуть на військовий облік.

До цього переліку входять наступні спеціальності:

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія,

Харчові технології, технологія виробництва і перероблювання продукції тваринництва;

Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

Видавництво та поліграфія;

Державна безпека;

Транспортні технології;

Будівництво та цивільна інженерія, архітектура та містобудування, геодезія та землеустрій;

Авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка;

Електроніка;

Журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта;

Психологія, соціологія, політологія, соціальна робота, соціальне забезпечення;

Залізничний транспорт;

Пожежна безпека.

Жінки, які набули спеціальностей, що входять до переліків, мають бути взяті на військовий облік військовозобов‘язаних з 1 жовтня 2022 року, згідно з Наказом Міноборони № 35 від 07.02.2022.

Нагадаємо, що чоловікам призовного віку не дозволять виїжджати за межі України, допоки в державі триває повномасштабна війна проти РФ і введено воєнний стан.

У такий спосіб, згідно з документом, відстрочку від призову мають право отримати:

Жінки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Жінки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка, що проходить військову службу.

Студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній або дуальній формах.

Проте варто зауважити, що братимуть жінок на військовий облік лише за їхньою згодою. Зазначається, що “більшість жінок призначено на посади медичного персоналу, підрозділів зв’язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів”. Наразі армія потребує у фахівчинь із медицини, радіотехніки та харчових технологій. Утім, наразі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.