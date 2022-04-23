Напередодні заступник командуючого військами Центрального воєнного округу РФ, генерал-майор Рустам Міннекаєв, заявив, що одна із цілей "спецоперації" Росії в Україні - коридор до окупованого Придністров'я, де нібито почались "утиски російськомовних". У офіційній Молдові на такі заяви зреагували "глибоким занепокоєнням".

Про це повідомляє британська компанія суспільного телерадіомовлення BBC.

У МЗС Молодови, коментуючи слова Міннекаєва, заявили, що “глибоко занепокоєні” такою заявою та додали, що вже викликали російського посла для прояснення ситуації.

У відомстві наголосили, що Молдова є нейтральною державою і цей принцип повинні поважати всі інші країни, зокрема й Російська Федерація.

Додамо, що на слова Міннекаєва щодо Придністров’я звернув увагу і президент України Володимир Зеленський. У своєму зверненні він зауважив, що такі заяви Росії – свідчення того, що країна-агресор готова до війни з іншими державами, а вторгнення в Україну є лише початком.