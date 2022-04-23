Про це повідомляє британська компанія суспільного телерадіомовлення BBC.
У МЗС Молодови, коментуючи слова Міннекаєва, заявили, що “глибоко занепокоєні” такою заявою та додали, що вже викликали російського посла для прояснення ситуації.
У відомстві наголосили, що Молдова є нейтральною державою і цей принцип повинні поважати всі інші країни, зокрема й Російська Федерація.
Додамо, що на слова Міннекаєва щодо Придністров’я звернув увагу і президент України Володимир Зеленський. У своєму зверненні він зауважив, що такі заяви Росії – свідчення того, що країна-агресор готова до війни з іншими державами, а вторгнення в Україну є лише початком.
- Нагадаємо, на території невизнаного Придністров’я воєнізовані угруповання не готові воювати проти України. Перед цим російські ФСБ влаштували перевірку боєздатності бригад.
- Також за інформацією Державної прикордонної служби України, з 28 лютого пункти пропуску на кордонах з Російською Федерацією та Республікою Білорусь, а також на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону будуть закритими.
- Раніше уряд Молдови ухвалив рішення щодо заборони використання георгіївської стрічки, а також символів V і Z. Ініціативу підтримали 53 депутати парламенту.