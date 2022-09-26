Президентка Молдови Мая Санду попередила, що позбавлятиме громадянства жителів країни, які воюватимуть за РФ у її війні проти України.

Про це повідомляє BBC.

Насамперед це стосується осіб з подвійним, молдавським та російським громадянством.

Однак, за словами президентки, розглядається і можливість відкликання громадянства і громадян Молдови, які не мають іншого громадянства. Очевидно мається на увазі насамперед мешканців Придністров’я.

“Є ризик мобілізації громадян Молдови у східних районах Молдови. Ми розглядаємо можливість відкликання громадянства у громадян, які мають лише громадянство Молдови і виступатимуть у військовому конфлікті на боці агресора”, – заявила Санду.

Раніше Кишинів приєднався до тих санкцій, які Європейський Союз запровадив проти РФ. Окрім цього, Молдова заборонила використовувати символи V і Z, як і георгіївську стрічку.

У червні у Молдові заборонили транслювати російські новини. Відповідний закон підписала президентка Мая Санду.

Вже у серпні міністр оборони Республіки Молдова Анатолій Носатий заявив, що влада країни має намір допомогти українцям у розмінуванні території. Для цього в Україну планують направити саперів.