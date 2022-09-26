Про це повідомляє BBC.
Насамперед це стосується осіб з подвійним, молдавським та російським громадянством.
Однак, за словами президентки, розглядається і можливість відкликання громадянства і громадян Молдови, які не мають іншого громадянства. Очевидно мається на увазі насамперед мешканців Придністров’я.
“Є ризик мобілізації громадян Молдови у східних районах Молдови. Ми розглядаємо можливість відкликання громадянства у громадян, які мають лише громадянство Молдови і виступатимуть у військовому конфлікті на боці агресора”, – заявила Санду.
Раніше Кишинів приєднався до тих санкцій, які Європейський Союз запровадив проти РФ. Окрім цього, Молдова заборонила використовувати символи V і Z, як і георгіївську стрічку.
У червні у Молдові заборонили транслювати російські новини. Відповідний закон підписала президентка Мая Санду.
Вже у серпні міністр оборони Республіки Молдова Анатолій Носатий заявив, що влада країни має намір допомогти українцям у розмінуванні території. Для цього в Україну планують направити саперів.
- Стало відомо, що Молдова може отримати озброєння за стандартами НАТО. Таку можливість обговорює Велика Британія із союзниками.
- У червні президентка Молдови Мая Санду у межах робочого візиту вона відвідала населені пункти Київської області та зустрілась президентом України Володимиром Зеленським.
- Українські перевізники вже з 1 вересня отримали змогу їздити до Молдови за новими спрощеними правилами.