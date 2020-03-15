C 17 березня Молдова повністю припиняє авіасполучення з усіма країнами через загрозу поширення коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє молдавське видання NewsMaker.

У неділю, 15 березня, в Молдові відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій в охороні здоров’я. За підсумками зустрічі прем’єр-міністр Іон Кику оголосив, що з 17 березня Молдова повністю припинить авіасполучення з усіма країнами.

Також почне діяти заборона на в’їзд в країну іноземців через наземні контрольно-пропускні пункти. Виняток — ті, хто буде супроводжувати вантажні перевезення, дипломати, а також іноземні громадяни, які постійно проживають в Молдові.

Крім цього, з понеділка, 16 березня, в країні закриють всі ринки, торгові центри, ресторани та місця громадського харчування (доставка додому дозволена). Роботу продовжать супермаркети, аптеки та автозаправні станції.

За словами Кику, ці заходи діятимуть щонайменше до 31 березня. Рішення про продовження або припинення роботи міжміського та громадського транспорту планується прийняти до кінця дня.

Зазначимо, раніше в Молдові розпорядилися закрити школи, дитячі сади, скасувати всі масові заходи. Зараз в країні 12 випадків зараження коронавірусів COVID-19. Перший випадку зафіксували 8 березня.