Про це йдеться на сторінці Air Moldova у Facebook.

“Шановні пасажири, зараз повітряний простір Республіки Молдова закритий, чекаємо на відновлення польотів. Сьогоднішній розклад зазнає змін”, – повідомили в компанії.

А також попросили пасажирів, які перебувають в аеропорту, на борту літаків або збираються вилетіти, зберігати спокій та стежити за інформацією, що розміщується на табло в аеропорту або на сайтах компанії.

Зазначимо, що у січні цього року Молдова звернулася до союзників із проханням зміцнити її можливості протиповітряної оборони на тлі широкомасштабної війни Росії проти України.

“Ми запросили системи повітряного спостереження та оборони. Ми розуміємо, що Україна є пріоритетом, але ми також розраховуємо отримати декілька з них”, – заявила президентка Молдови Мая Санду в інтерв’ю Reuters.

Також вона зазначила, що військовий бюджет країни збільшено, і що уряд веде переговори з ЄС про системи протиповітряної оборони, також веде переговори на двосторонній основі з союзниками. Вона сказала, що відчуває, що країна в безпеці, враховуючи опір України Росії.

Варто зауважити, що Молдова звинуватила Москву в спробі використати свій вплив на сепаратистський рух у переважно російськомовному Придністров’ї, щоб дестабілізувати решту переважно румуномовної країни. Санду заявила, що те, що вона назвала дестабілізуючими зусиллями, поки що не вдалось, і що жодна зі сторін не хоче конфлікту.

“Росія дійсно намагалася мобілізувати корумповані групи в Молдові та проросійські партії з метою повалити уряд, парламент і президентство, і це не означає, що вона здалася, але поки що нам вдалося зберегти стабільність”, – підсумувала президентка Молдови.

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ Молдови 14 січня повідомило, що після чергової масованої ракетної атаки РФ по Україні на території Молдови було виявлено уламки ракети.