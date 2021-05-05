Молдовські правоохоронці встановили особи українців, які причетні до викрадення судді Чауса

Про це в інтерв’ю Главкому повідомив голова тимчасової слідчої комісії парламенту Молдови, створеної після викрадення Чауса, Василе Настасе.

“Є офіційне розслідування, яке веде прокуратура з особливих справ, Генеральна прокуратура та Міністерство внутрішніх справ. Наскільки нам відомо, вони вже встановили, що до викрадення Чауса причетна якесть угруповання з України. Ми повинні уточнити, чи було це на державному рівні. Чи, можливо, це була група осіб, яка була ангажована, щоб викрасти суддю”, – сказав Настасе.

Він підкреслив, що справа про викрадення Чауса розкрита.

“Я можу вас запевнити, що наші органи цю справу вже розкрили. Так, особи встановлені. Більше ми не знаємо, бо справа ще не закрита. Розслідування ще в процесі, але хто саме це робив, ми вже знаємо. Наприклад, міністр внутрішніх справ на комісії нам ці прізвища озвучував, інші представники. Щодо цього немає якихось інших версій. В цьому викраденні брали участь українці. Залишилось тільки дослідити, пов’язані вони з державою, чи ні. Це буде встановлено в ході слідства, і все це веде в одному напрямку”, – пояснив глава ТСК парламенту Молдови.

Настасе також повідомив, що ТСК спілкувалася з дружиною Чауса, яка підтвердила, що фото втікача-судді з підбитим оком “відповідають дійсності і зроблені після його викрадення”.