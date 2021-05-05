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Молдовські правоохоронці встановили особи українців, які причетні до викрадення судді Чауса

Правоохоронці Молдови встановили, що до викрадення колишнього судді Чауса причетні українці, їх особи встановлені.

Середа, 5 травня 2021, 21:10

Про це в інтерв’ю Главкому повідомив голова тимчасової слідчої комісії парламенту Молдови, створеної після викрадення Чауса, Василе Настасе.

“Є офіційне розслідування, яке веде прокуратура з особливих справ, Генеральна прокуратура та Міністерство внутрішніх справ. Наскільки нам відомо, вони вже встановили, що до викрадення Чауса причетна якесть угруповання з України. Ми повинні уточнити, чи було це на державному рівні. Чи, можливо, це була група осіб, яка була ангажована, щоб викрасти суддю”, – сказав Настасе.

Він підкреслив, що справа про викрадення Чауса розкрита.

“Я можу вас запевнити, що наші органи цю справу вже розкрили. Так, особи встановлені. Більше ми не знаємо, бо справа ще не закрита. Розслідування ще в процесі, але хто саме це робив, ми вже знаємо. Наприклад, міністр внутрішніх справ на комісії нам ці прізвища озвучував, інші представники. Щодо цього немає якихось інших версій. В цьому викраденні брали участь українці. Залишилось тільки дослідити, пов’язані вони з державою, чи ні. Це буде встановлено в ході слідства, і все це веде в одному напрямку”, – пояснив глава ТСК парламенту Молдови.

Настасе також повідомив, що ТСК спілкувалася з дружиною Чауса, яка підтвердила, що фото втікача-судді з підбитим оком “відповідають дійсності і зроблені після його викрадення”.

Хто такий Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він знаходився в Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.

Теги: викрадення, Микола Чаус, Молдова

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