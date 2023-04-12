Про це йдеться на сайті ООН.

“На одному з опублікованих відео показано жорстоку страту людини, яка, ймовірно, є українським військовополоненим. Інше відео містить кадри, які демонструють понівечені тіла українських військовослужбовців. На жаль, це не поодинокий випадок”, – мовиться у заяві.

Також в ООН додали, що раніше місія вже фіксувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права у своїх звітах. Зокрема, ідеться про злочини, скоєні проти військовополонених.

Крім того, в ООН наголосили, що ці останні правопорушення також повинні бути “належним чином розслідувані, а винні мають відповісти за скоєне”.

Нагадаємо, що 11 квітня у соцмережах поширили відео чергового воєнного злочину російських окупантів щодо українських військовополонених. На відео вони відрізають голову ще живому українському воїну.

Відтак, служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.