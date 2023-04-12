Про це йдеться на сайті ООН.
“На одному з опублікованих відео показано жорстоку страту людини, яка, ймовірно, є українським військовополоненим. Інше відео містить кадри, які демонструють понівечені тіла українських військовослужбовців. На жаль, це не поодинокий випадок”, – мовиться у заяві.
Також в ООН додали, що раніше місія вже фіксувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права у своїх звітах. Зокрема, ідеться про злочини, скоєні проти військовополонених.
Крім того, в ООН наголосили, що ці останні правопорушення також повинні бути “належним чином розслідувані, а винні мають відповісти за скоєне”.
Нагадаємо, що 11 квітня у соцмережах поширили відео чергового воєнного злочину російських окупантів щодо українських військовополонених. На відео вони відрізають голову ще живому українському воїну.
Відтак, служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
- Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн відреагувати на відео, де російські окупанти страчують українського військового. Глава держави наголосив, що у світі не мають ігнорувати те, як легко росіяни вбивають.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відео зі стратою українського полоненого наголошує на необхідності виключити РФ із Ради безпеки ООН, де вона зараз головує.
- У Міністерстві оборони України закликали не поширювати у соціальних мережах відео зі стратою українського військового росіянами. Представники відомства також просять не розголошувати версії щодо його особи.