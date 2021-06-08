У УАФ відзначили, що не отримували повідомлення від УЄФА про формування плейлиста.

Як стверджує УАФ, інші пісні самостійно вибрали колеги з УЄФА, які у своєму виборі користувалися даними з локальних чартів України.

“На жаль, про підсумки такого кастингу УАФ не повідомили. У відповідь на наш запит в УЄФА відзначили, що вже вжили заходів для виправлення цього непорозуміння та готові до формування альтернативного символічного плейлиста збірної України. Скандальний перелік композицій, де серед іншого є виконавці, яким заборонений в’їзд в Україну, буде заблокований”, – резюмується в повідомленні.