Про це йдеться в заяві Української асоціації футболу.
“Ми свідомо витримали паузу перед тим, як коментувати тему з так званим “музичним плейлистом національної збірної”. Адже чекали на відповідь колег з УЄФА. Справа в тому, що композиції із переліку, який з’явився в ЗМІ як “вибір гравців головної команди України”, наші футболісти насправді не обирали. За виключенням однієї пісні — “Їхали козаки” гурту “Тінь сонця”. Решту пісень самостійно обрали колеги з УЄФА і, за їхніми словами, у своєму виборі вони послуговувалися даними з локальних чартів України”, — йдеться в заяві.
У УАФ відзначили, що не отримували повідомлення від УЄФА про формування плейлиста.
Як стверджує УАФ, інші пісні самостійно вибрали колеги з УЄФА, які у своєму виборі користувалися даними з локальних чартів України.
“На жаль, про підсумки такого кастингу УАФ не повідомили. У відповідь на наш запит в УЄФА відзначили, що вже вжили заходів для виправлення цього непорозуміння та готові до формування альтернативного символічного плейлиста збірної України. Скандальний перелік композицій, де серед іншого є виконавці, яким заборонений в’їзд в Україну, буде заблокований”, – резюмується в повідомленні.
“У відповідь на наш запит в УЄФА зазначили, що вже вжили заходів для виправлення цього непорозуміння та готові до формування альтернативного символічного плейлиста збірної України. Скандальний перелік композицій, де серед іншого є виконавці, яким заборонений в’їзд в Україну, буде заблоковано”, — йдеться в заяві.
В оновленому списку відтворення збірної України є, зокрема, композиції наступних виконавців: U2, Sia, Calvin Harris, Oasis, AC/DC, James Brown, Robbie Williams, Fatboy Slim, Elvis Presley та ін. В той же час в переліку присутній і пісня “Rasputin” (Majestic vs. Boney M).