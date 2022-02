Про це повідомив кореспондент NBC News Раф Санчес у Twitter.

Наразі він знаходиться в московському готелі, у якому його попросили оплатити послуги достроково через подальше відключення Російської Федерації від SWIFT.

My hotel in Moscow asked me to settle the bill early because they aren’t sure if credit cards are going to work once SWIFT sanctions kick in.

— Raf Sanchez (@rafsanchez) February 26, 2022