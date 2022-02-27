Про це повідомив кореспондент NBC News Раф Санчес у Twitter.
Наразі він знаходиться в московському готелі, у якому його попросили оплатити послуги достроково через подальше відключення Російської Федерації від SWIFT.
Мій готель у Москві попросив мене погасити рахунок достроково, тому що вони не впевнені, чи запрацюють кредитні картки після введення санкцій SWIFT”, – розповів Санчес.
My hotel in Moscow asked me to settle the bill early because they aren’t sure if credit cards are going to work once SWIFT sanctions kick in.
— Raf Sanchez (@rafsanchez) February 26, 2022
Нагадаємо, що сьогодні Білий дім заявив, що спільно з Європейською комісією, Францією, Німеччиною, Італією, Великобританією та Канадою США підтримують виключення деяких російських банків із SWIFT, мережі високого рівня безпеки, який об’єднує тисячі фінансових установ по всьому світу, і пообіцяв докласти зусиль, щоб “колективно переконатися, що ця війна є стратегічним провалом для Путіна”.
Технічна частина відключення Росії від платіжної мережі розпочалася ще вчора. Останньою підтримала відключення Німеччина.
Коли Росію відключать від SWIFT – це зробить неможливим пересилання грошей в країну або з неї для фінансових установ. Це може завдати шкоди економіці Росії, а також вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами.
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