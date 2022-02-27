У російській столиці іноземців просять оплачувати різноманітні послуги достроково, оскільки Росію відключать від платіжної мережі з високим рівнем безпеки SWIFT, що об'єднує тисячі фінансових установ у світі.

Про це повідомив кореспондент NBC News Раф Санчес у Twitter.

Наразі він знаходиться в московському готелі, у якому його попросили оплатити послуги достроково через подальше відключення Російської Федерації від SWIFT.

Мій готель у Москві попросив мене погасити рахунок достроково, тому що вони не впевнені, чи запрацюють кредитні картки після введення санкцій SWIFT”, – розповів Санчес.

My hotel in Moscow asked me to settle the bill early because they aren’t sure if credit cards are going to work once SWIFT sanctions kick in. — Raf Sanchez (@rafsanchez) February 26, 2022

Нагадаємо, що сьогодні Білий дім заявив, що спільно з Європейською комісією, Францією, Німеччиною, Італією, Великобританією та Канадою США підтримують виключення деяких російських банків із SWIFT, мережі високого рівня безпеки, який об’єднує тисячі фінансових установ по всьому світу, і пообіцяв докласти зусиль, щоб “колективно переконатися, що ця війна є стратегічним провалом для Путіна”.

Технічна частина відключення Росії від платіжної мережі розпочалася ще вчора. Останньою підтримала відключення Німеччина.

Коли Росію відключать від SWIFT – це зробить неможливим пересилання грошей в країну або з неї для фінансових установ. Це може завдати шкоди економіці Росії, а також вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами.