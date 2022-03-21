Президент України вважає, що формати компромісів на перемовинах між Україною та РФ має визначити всеукраїнський референдум. Питання стосуватимуться гарантій безпеки, а також тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та Автономної Республіки Крим.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Суспільному.

За словами Зеленського, у питаннях гарантії безпеки ітиметься про конституційні зміни та зміни українського законодавства.

“Для мене будь-які компроміси – на часі”, – зазначив президент.

За його словами, спочатку РФ має припинити військові дії та вивести свої війська. Також мають бути гарантії безпеки. Є кілька країн НАТО, за його словами, що готові виступити такими гарантами.

“Нас не беруть в НАТО, тому що бояться РФ. Ось і все. І нам треба заспокоїтись, сказати що, “окей, інші гарантії безпеки”. Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки, які, на жаль, не можуть нам запровадити стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити альянс, якби ми були членами альянсу. І я вважаю, що це нормальний компроміс”, — зазначив Президент.

Він наголосив, що народ повинен буде сказати та дати відповідь на ті чи інші формати компромісів. А ось якими вони будуть — це вже питання розмови і розуміння між Україною і РФ.

Окрім цього, Президент зауважив, що готовий піти на все, якщо “ця хода буде з нашим народом”.

Водночас наголосив, що Україна не може виконати ультиматум РФ, та додав, що ні про яку здачу Києва, Харкова чи Маріуполя не може йтися.

Щодо “денацифікації” українська переговорна група, за словами президента, чітко дала зрозуміти російській стороні, що Україна не сприймає “звинувачення у нацизмі від людей, які йдуть шляхом нацизму”.

Раніше міністерка закордонних справ Великої Британії застерегла Україну щодо перемовного процесу з РФ. За її словами, перемовини РФ та України – це “димова завіса для підготовки нових звірств та воєнних злочинів”. Вона додала, що скептично ставиться до цілей Кремля.

Довідка. Згідно зі статтею 19 Закону України “Про правовий режим воєнного стану“, а також з частиною 1 статті 20 Закону України “Про всеукраїнський референдум”, в умовах воєнного стану забороняється вносити зміни до Конституції України, а також проводити всеукраїнські та місцеві референдуми. Згідно з законом про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” №2119-IX, він триватиме до 25 квітня 2022 року.

Крім того, відповідно до пункту 3 частини 2 статті 3 Закону України “Про всеукраїнський референдум“, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України.

Також Закон України “Про всеукраїнський референдум” передбачає механізм конституційного контролю за відповідністю Конституції України питання, яке пропонується для винесення на всеукраїнський референдум, а також міжнародного договору про зміну території України, що вноситься до Верховної Ради України, який здійснює Конституційний Суд України за зверненням суб’єкта права на конституційне подання/звернення в порядку, встановленому законом.