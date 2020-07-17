Про це заявив голова МОЗ Максим Степанов в інтерв’ю “РБК-Україна”.

Що стосується потужностей по тестуванню в регіонах, то вони різні. Тобто в різних регіонах може бути різна кількість звернень громадян, а також різні можливості для обробки зданих тестів. Але навіть якщо на якийсь лабораторний центр йде надмірне навантаження, то в МОЗ є механізми щодо перерозподілу.

“Наприклад, у Львові почалося зростання кількості тестування, це спровокувало черги. Але у нас є маршрути, куди можемо розподілити тести. В даному випадку возили в тернопільську лабораторію, возили в Кропивницький, в Рівне. Система це чітко регулює”, – розповів Степанов.

Очільник МОЗ зробив акцент на тому, що до вересня планується вдвічі збільшити потужності з тестування населення на коронавірус. Для цього необхідно дочекатися отримання додаткового обладнання.

“У нас є мета до вересня збільшити потужності тестування в два рази. Зараз доходить обладнання, ампліфікатори, доходить нове обладнання по виділенню РНК. Ми швидкими темпами відроджуємо систему, яка руйнувалася п’ять років. За чотири місяці ми проробили колосальну роботу”, – розповів міністр.