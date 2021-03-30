Міністерство охорони здоров'я України витратило близько 1,6 млрд грн на закупівлю вакцини проти COVID-19. Це складає 40% від загальної суми програми у 4 млрд грн.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на лист Державної казначейської служби.

За даною програмою на 2021 рік передбачено 2,6 мільярда гривень на закупівлю вакцини. Станом на 22 березня з цієї суми витрачено 242,6 мільйона гривень.

За спеціальним фондом держбюджету було виділено 1,38 мільярда гривень, з яких вже витрачено 1,35 мільярда гривень.

Загалом МОЗ планує закупити 7,9 млн доз вакцини для 3,9 мільйона українців.

З бюджету минулого року в грудні було витрачено 964,3 мільйона гривень за 1,9 мільйона доз китайської вакцини CoronaVac. З урахуванням цієї суми Україна вже сплатила понад 2,5 мільярда гривень.

Ціна за одну дозу вакцини складає 504 гривні. Така ж вартість за дозу китайської вакцини CoronaVac.

“Вартість дози вакцини Covishield, що випускається в Індії за ліцензією AstraZeneca, невідома. Проте якщо розділити обсяг витрачених коштів на ціну за вакцину, закладену в бюджетну програму, можна припустити, що вже було закуплено понад 4,9 мільйони доз для України”, – йдеться у повідомленні StateWatch.

Наразі в Україну надійшло 500 тисяч доз вакцини Covishield, а також 215 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac.