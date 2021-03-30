Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на лист Державної казначейської служби.
За даною програмою на 2021 рік передбачено 2,6 мільярда гривень на закупівлю вакцини. Станом на 22 березня з цієї суми витрачено 242,6 мільйона гривень.
За спеціальним фондом держбюджету було виділено 1,38 мільярда гривень, з яких вже витрачено 1,35 мільярда гривень.
Загалом МОЗ планує закупити 7,9 млн доз вакцини для 3,9 мільйона українців.
З бюджету минулого року в грудні було витрачено 964,3 мільйона гривень за 1,9 мільйона доз китайської вакцини CoronaVac. З урахуванням цієї суми Україна вже сплатила понад 2,5 мільярда гривень.
Ціна за одну дозу вакцини складає 504 гривні. Така ж вартість за дозу китайської вакцини CoronaVac.
“Вартість дози вакцини Covishield, що випускається в Індії за ліцензією AstraZeneca, невідома. Проте якщо розділити обсяг витрачених коштів на ціну за вакцину, закладену в бюджетну програму, можна припустити, що вже було закуплено понад 4,9 мільйони доз для України”, – йдеться у повідомленні StateWatch.
Наразі в Україну надійшло 500 тисяч доз вакцини Covishield, а також 215 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac.
- Раніше повідомлялося, що препаратом проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, який напередодні привезли до України, в першу чергу вакцинуватимуть маломобільних людей похилого віку та їхніх опікунів.
- 8 грудня державна фармацевтична компанія Індонезії Bio Farma заявила, що проміжні дані з випробувань вакцини Sinovac, показали ефективність до 97%.
- 30 грудня Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання 1 913 316 доз вакцини Sinovac за ціною 504 гривень за дозу (964 млн гривень сплачених авансом). При цьому голова ДП “Медичні закупівлі України” Арсен Жумаділов розповів, що вакцину можна було закупити дешевше.