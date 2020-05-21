Міністерство охорони здоров'я України перерахувало частину коштів за китайські костюми біозахисту для медиків, загальна вартість яких на 40 % перевищує ціну на українські аналоги.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова неурядової експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, посилаючись на Єдиний веб-портал використання публічних коштів.

За його словами, міністерство перерахувало 17,4 млн гривень приватній фірмі “Меддів”.

“18 травня через місяць після укладеної угоди МОЗ перерахувало 17,4 мільйона гривень приватній фірмі “Меддів”. Загалом відомство має виплатити 34,8 млн грн за 71 тис. костюмів. Вартість одного костюму становить 488 грн”, – зазначив Канєвський.

Він нагадав, що раніше МОЗ України скасувало тендер держпідприємства “Медичні закупівлі”, яке знайшло українського виробника, готового поставити костюми для медиків до початку травня за нижчою вартістю (90 тисяч костюмів на 22,05 млн грн, тобто по 245 грн за один виріб).

Відтак, китайський костюм біозахисту виявився вдвічі дорожчим за український аналог. Оскільки ж МОЗ закупило меншу кількість виробів, ніж пропонував український виробник, то переплата склала приблизно 40 %.

“Таким чином, реальна підтримка українського виробника полягає в тому, щоб знайти без конкурсу маловідомого посередника і скинути на нього гроші, які будуть виведені за межі країни”, – підсумував Канєвський.

Варто зазначити, що навколо закупівлі костюмів для медиків раніше розгорівся скандал. Так, повідомлялося, що МОЗ України закуповує захисний одяг для лікарів за набагато вищою ціною (приблизно вдвічі дорожче), ніж це вдається волонтерам і державному підприємству “Медичні закупівлі України”.

У міністерстві ж стверджували, що закуплені МОЗ костюми (китайського виробництва) гарантують безпеку медиків, на відміну від українських аналогів.