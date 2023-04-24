Ми багато років терпляче розмовляли з РФ — Польща, Чехія та Словаччина виступили за гарантії безпеки для України

Європейців надихнув візит президента США Джо Байдена до Варшави та Києва у лютому. Байден підтвердив, що, хоча Сполучені Штати далеко, вони віддані свободі в Європі — і розуміють, що Україна бореться за спільну свободу.

Про це мовиться у спільній статті прем’єрів Польщі, Чехії та Словаччини для Foreign Affais.

Матеуш Моравецький, Петр Фіала та Едуард Гегер заявили, що протягом багатьох років Кремль систематично підривав міжнародну стабільність і безпеку, порушуючи міжнародне право, погрожуючи, застосовуючи силу, а також підриваючи демократичні інститути шляхом політичної та гібридної війни.

Тоді як акт агресії проти України є лише найбільшим проявом цих дій, які тривають.

Протягом років Захід “терпляче ділився” своїми поглядами та розбіжностями з РФ, проте — безрезультатно. Так, “розмова зі стіною” не принесла змін у поведінці Росії. Саме тому НАТО має бути готовим “коригувати стратегію” на ходу.

Глави європейських урядів переконані, що в Україні не буде жодних інвестицій та відновлення, якщо країна не зможе захистити себе від майбутньої агресії. Вони закликали показати тиранам у всьому світі, що агресія не буде винагороджена, а диктаторам не буде дозволено розділити планету на сфери свого злого впливу.

Тому ми також маємо продовжувати підтримувати Україну, поки російські війська повністю не вийдуть з її території, остаточно покінчивши з реваншизмом та імперіалізмом Кремля. Припинення війни з Росією, яка все ще утримує Крим і території на сході України, було б схоже на відкрите запрошення всім авторитарним божевільним, які вважають, що вторгнення до своїх сусідів на основі сфабрикованих, ненависних наративів – це нормально”, – мовиться у статті.

Очільники союзних урядів наголосили, що мир можливий лише на умовах України. Заморожування конфліктів є “улюбленим способом Росії” виграти час, вдаючи, що вона закінчує війну, яку сама розпочала. Та застерегли, що заморожений конфлікт не принесе стабільності, покращення безпеки чи економічних умов у довгостроковій перспективі.

Вони пояснили, що такий сценарій лише б дозволив Росії “перегрупувати та відновити свої сили”, продовжуючи вести політичну війну та “експортувати свою імперську ідеологію”.

Майбутнє європейської безпеки має ґрунтуватися на надійному фундаменті з НАТО як опорою трансатлантичної спільноти, яка підтримує демократичні цінності, співпрацю у сфері безпеки та мирне вирішення суперечок.

Протягом усієї історії Польща, Чехія та Словаччина також пережили російський реваншизм, тоталітаризм, окупацію, депортації та масові вбивства.

Лідери переконані, що післявоєнні гарантії безпеки для України планувати саме на часі. Тому, на майбутньому саміті у Вільнюсі НАТО доведеться відповісти на складні, але неминучі питання про майбутнє альянсу, включно з його відносинами з Україною та майбутньою стратегією щодо Росії, зазначили представники європейських країн.

У 2008 році союзники вирішили, що майбутнє України (разом з Грузією) має передбачати членство в НАТО. Зараз настав час для Альянсу викласти чіткий і надійний шлях для членства України, якщо і коли Київ забажає і коли дозволять умови. А до того часу ми повинні бути готові надавати гарантії безпеки, окрім політичних запевнень, які не дадуть Україні стати сірою зоною раз і назавжди. Сірі зони створюють можливості для авторитарних режимів сіяти нестабільність і посилювати напругу”, – заявили глави урядів.

Окрім цього, прем’єри наголосили, що необхідно продовжувати підтримувати Україну “без жодних застережень чи застережень”.

Західний світ об’єднався, щоб зробити більше на користь об’єднаної Європи та відновлених трансатлантичних відносин.

І тому ми маємо тримати курс на Україну, перемогти темні сили реваншизму та підтримувати Київ до перемоги”, – резюмували європейські лідери.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що місце України – в альянсі. Він повторив цю ж думки перед засіданням контактної групи з підтримки України в Рамштайні.