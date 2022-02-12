У Росії розкритикували західні країни та ЗМІ за поширення "великомасштабної дезінформаційної кампанії" щодо можливого російського вторгнення в Україну, заявивши, що Захід робить це "задля відвернення уваги від власних агресивних дій".

Відповідна інформація з’явилася на сайті МЗС країни-агресора.

Як акцентує CNN, ця заява була зроблена лише за кілька годин до очікуваного дзвінка між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним, і у той час, коли США виступили з категоричним попередженням про неминучість нападу Росії на Україну.

“Наприкінці 2021 – на початку 2022 року світовий інформаційний простір зіткнувся з безпрецедентною за своїми масштабами та витонченістю медійною кампанією, мета якої – переконати світову спільноту в тому, що Російська Федерація готує вторгнення на територію України. ЗМІ всупереч стандартам чесної журналістики поширювали відверту дезінформацію, займалися маніпуляціями для того, щоб впровадити в громадську думку тезу про агресивні наміри Москви”, – йдеться у повідомленні російського МЗС.

Відомство країни-агресора “зібрало та задокументувало” деякі з найбільш яскравих “фейкових” публікацій у західних ЗМІ. З позиції Москви, вони є доказом того, що проти Росії ведеться скоординована інформаційна атака, “націлена на підрив та дискредитацію справедливих вимог щодо забезпечення гарантій безпеки”, а також виправдання західних геополітичних “бажань” та військового освоєння території України.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван попередив, що незабаром може початися напад Росії на Україну, зокрема із застосуванням ракетно-бомбових ударів. Салліван порадив усім американцям якнайшвидше покинути Україну задля власної безпеки. У Білому Домі зазначають, що хоча досі незрозуміло, чи ухвалив Путін рішення вдертися в Україну, проте імовірність цього дуже загрозлива.

Кремль давно заперечує, що планує напад, і стверджує, що підтримка України з боку НАТО, включаючи збільшення обсягів постачання зброї та військовий вишкіл, є загрозою, для Росії.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США “бачать дуже тривожні ознаки російської ескалації, включаючи прибуття нових сил до кордону з Україною”. Нові супутникові знімки, опубліковані американською технологічною компанією Maxar, показали нарощування російської військової могутності в Криму, на заході Росії і в Білорусі.

Зображення були опубліковані того ж дня, коли Росія та Білорусь розпочали 10-денні спільні військові навчання.

Представники української розвідки попереджають, що Росія може використати Білорусь як “повноцінний театр військових дій”. Росія збільшила свою військову присутність у Білорусі з кількох тисяч військовослужбовців у січні до приблизно 30 000 цього місяця.

У США та їхніх союзників є нові розвідувальні дані, завдяки яким вони припускають, що Росія може почати атаку на Україну ще до завершення Олімпіади-2022.

Тим часом Президент України Володимир Зеленський зауважив, що загроза вторгнення Росії в Україну існує з 2014 року, тому “нічого нового” немає у тому, що вздовж українського кордону розташувалася стотисячна армія РФ.