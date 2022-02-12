Відповідна інформація з’явилася на сайті МЗС країни-агресора.
Як акцентує CNN, ця заява була зроблена лише за кілька годин до очікуваного дзвінка між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним, і у той час, коли США виступили з категоричним попередженням про неминучість нападу Росії на Україну.
“Наприкінці 2021 – на початку 2022 року світовий інформаційний простір зіткнувся з безпрецедентною за своїми масштабами та витонченістю медійною кампанією, мета якої – переконати світову спільноту в тому, що Російська Федерація готує вторгнення на територію України. ЗМІ всупереч стандартам чесної журналістики поширювали відверту дезінформацію, займалися маніпуляціями для того, щоб впровадити в громадську думку тезу про агресивні наміри Москви”, – йдеться у повідомленні російського МЗС.
Відомство країни-агресора “зібрало та задокументувало” деякі з найбільш яскравих “фейкових” публікацій у західних ЗМІ. З позиції Москви, вони є доказом того, що проти Росії ведеться скоординована інформаційна атака, “націлена на підрив та дискредитацію справедливих вимог щодо забезпечення гарантій безпеки”, а також виправдання західних геополітичних “бажань” та військового освоєння території України.
Радник з національної безпеки США Джейк Салліван попередив, що незабаром може початися напад Росії на Україну, зокрема із застосуванням ракетно-бомбових ударів. Салліван порадив усім американцям якнайшвидше покинути Україну задля власної безпеки. У Білому Домі зазначають, що хоча досі незрозуміло, чи ухвалив Путін рішення вдертися в Україну, проте імовірність цього дуже загрозлива.
Кремль давно заперечує, що планує напад, і стверджує, що підтримка України з боку НАТО, включаючи збільшення обсягів постачання зброї та військовий вишкіл, є загрозою, для Росії.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США “бачать дуже тривожні ознаки російської ескалації, включаючи прибуття нових сил до кордону з Україною”. Нові супутникові знімки, опубліковані американською технологічною компанією Maxar, показали нарощування російської військової могутності в Криму, на заході Росії і в Білорусі.
Зображення були опубліковані того ж дня, коли Росія та Білорусь розпочали 10-денні спільні військові навчання.
Представники української розвідки попереджають, що Росія може використати Білорусь як “повноцінний театр військових дій”. Росія збільшила свою військову присутність у Білорусі з кількох тисяч військовослужбовців у січні до приблизно 30 000 цього місяця.
У США та їхніх союзників є нові розвідувальні дані, завдяки яким вони припускають, що Росія може почати атаку на Україну ще до завершення Олімпіади-2022.
Тим часом Президент України Володимир Зеленський зауважив, що загроза вторгнення Росії в Україну існує з 2014 року, тому “нічого нового” немає у тому, що вздовж українського кордону розташувалася стотисячна армія РФ.
- Нагадаємо, що згідно з даними розвідки Сполучених Штатів Америки, деякі російські чиновники стурбовані тим, що новий напад на Україну буде дорожчим та складнішим, ніж уявляють президент Російської Федерації Володимир Путін та інші високопосадовці.
- Раніше у США є докази того, що РФ розробила план, схвалений на найвищому рівні у Москві, аби створити привід для нападу на Україну, хибно звинувативши українські сили в теракті. Цього разу росіяни мали використати сфальшоване відео нібито з атакою на Росію.
- Також повідомлялось, що у США є інформація, яка засвідчує, що Росія підготувала групу оперативників для проведення операції на сході України під фальшивим прапором, намагаючись створити привід для вторгнення.