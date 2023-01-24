Про це він сказав під час свого виступу на Київському безпековому форумі.

“Кажучи про наші дії, про наш підрозділ, в першу чергу ми не зупинимося поки не повернемо собі своє місто, наш Маріуполь, наш дім. Ми не залишимося в історії героями однієї битви, ще всі битви попереду і я розумію, що для цього нам необхідно акумулювати та об’єднати дуже багато ресурсів, дуже багато зусиль. Люди мають здатність виснажуватися”, – сказав Ілля Самойленко.

А також він зазначив, що зараз ми маємо дійсно війну на виснаження, і ми не можемо програти в ній, адже у нас немає права, у нас немає іншого вибору, у нас є лише один варіант – це перемога.

Своєю чергою, дружина командира “Азову” Катерина Прокопенко під час свого виступу на лекції Київського безпекового форуму заявила, що близько 2 000 захисників “Азовсталі” досі перебувають у російському полоні.

“Прошу кожного прикласти максимум зусиль і долучитись до визволення героїв з полону. Долучитись до підтримки сімей загиблих героїв. Близько 2 000 воїнів “Азовсталі” знаходяться в полоні, з них — 700 азовців, яким найскладніше. Багато поранених ще з часів оборони міста, або ж від тортур. Також немало жінок”, — нагадала Катерина.

Крім того, вона зауважила, що масове вбивство полонених в Оленівці стало однією з найтрагічніших подій в історії незалежної України, за яке РФ досі не несе відповідальності.

За її словами, щонайменше 50 бійців з “Азову” загинули, та близько 100 — поранені. Крім того, Катерина сказала, що місія ООН з розслідування трагедії розформована, а Червоний Хрест досі не може з’явитись у таборах для військовополонених українців.

“Просто уявіть, що всі злочини світу локалізувались там: мародерство, насилля, використання цивільних в якості щита, ведення вогню по цивільних та критичним об’єктам, вбивства військовополонених на місці — до прикладу, відомий підтверджений факт: азовець Дан Звоник, який потрапив у полон в середині квітня і якого цинічно закатували та надіслали фото його матері”, — йшлося в повідомленні дружини азовця.

Нагадаємо, що 22 вересня 2022 року стало відомо, що українського військовослужбовця, захисника Маріуполя, офіцера управління розвідки полку “Азов” Національної гвардії України Іллю Самойленка з позивним “Гендальф” звільнили з російського полону.