Збройні сили США розглядають можливість передачі Україні тисяч одиниць конфіскованої зброї та понад мільйона боєприпасів, які колись відправлялися підтримуваним Іраном бойовикам у Ємені, що є безпрецедентним кроком, який допоможе Києву протистояти російським силам.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Представники США заявили, що вони розглядають можливість передачі Україні понад 5000 автоматів, 1,6 мільйона патронів до стрілецької зброї, невеликої кількості протитанкових ракет і понад 7000 неконтактних запалів, вилучених протягом останніх місяців біля узбережжя Ємену у контрабандистів, підозрюваних у роботі на Іран.

Цей незвичайний крок відкрив би новий запас вогневої потужності, якою могли б скористатися США та союзники, коли вони намагаються задовольнити потребу України у військовій підтримці.

Нинішні темпи витрат України на боєприпаси в рази перевищують наш поточний рівень виробництва. Це створює навантаження на нашу оборонну промисловість”, – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За даними Пентагону, США надали Україні понад 100 мільйонів боєприпасів до стрілецької зброї.

Завдання для адміністрації Байдена полягає в тому, щоб знайти юридичне обґрунтування вилучення зброї з одного конфлікту та передачі іншій країні. Ембарго ООН вимагає від США та їхніх союзників знищити, зберігати або позбутися вилученої зброї. Юристи адміністрації перевіряють, чи документи ООН містять простір для передачі зброї Україні.

Прихильники цієї ідеї сказали, що президент Байден міг би розв’язати юридичне питання шляхом розробки виконавчого указу або співпраці з Конгресом, щоб надати США повноваження вилучати зброю згідно з органами цивільної конфіскації та відправляти її в Україну.

США має прецедент використання законів про конфіскацію активів для конфіскації іранської зброї. Міністерство юстиції використало такі закони у 2020 році, щоб взяти під контроль дві партії захопленої зброї, включаючи керовані протитанкові ракети, ракети класу “земля-повітря” та частини крилатих ракет.

Зауважимо, на початку лютого, за словами офіційних осіб, знайомих з операцією, елітний французький спецпідрозділ спільно з ВМС США захопили човен зі зброєю та боєприпасами, наданими Іраном, для бойовиків у Ємені в межах поглиблення зусиль зі стримування Тегерана.