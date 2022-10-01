Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

“Цей злочин є черговим проявом державного тероризму з боку Росії та грубим порушенням міжнародного права. Росія має негайно звільнити Генерального директора ЗАЕС. Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема ООН, МАГАТЕ та Групу Семи також вжити рішучих заходів з цією метою”, – заявили у МЗС.

А також наголосили на нагальності максимальної мобілізації зусиль світової спільноти з метою забезпечення демілітаризації та деокупації ЗАЕС, та її повернення під контроль України як єдиного способу усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки.

“Очікуємо посилення тиску на державу-агресора з метою припинення обстрілів російськими окупантами ЗАЕС та інших цивільних ядерних об’єктів на території України, недопущення тиску і репресій проти персоналу ЗАЕС та їхніх родин”, – підкреслили у Міністерстві закордонних справ України.

Сьогодні вранці стало відомо, що російські окупанти затримали генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова та вивезли його в невідомому напрямку.

Президента ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін заявив, що у п’ятницю, 30 вересня 2022 року, близько 16:00 генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий російським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку. На цю мить немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова та його долі.

У своїй заяві Петро Котін наголосив, що генеральний директор ЗАЕС є ліцензованою особою – він несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС. Саме тому його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції.