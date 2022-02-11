У Міністерстві закордонних справ Великої Британії закликають своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити територію нашої країни.

Про це повідомили у МЗС Великої Британії.

Згідно з повідомленням Міністерства внутрішніх справ, в Україні наразі перебувають кілька тисяч британських громадян. Їм порадили виїхати з країни, “поки ще доступні комерційні засоби”.

Також громадян Британії попереджають, що посольство залишається відкритим, однак не зможе надавати особисту консульську допомогу.

Зокрема наголошується, що будь-які військові дії з боку РФ в Україні серйозно вплинуть на здатність Посольства Великобританії в Києві надавати консульську допомогу. За таких обставин громадяни Великої Британії не зможуть отримати допомогу з евакуацією.

Нагадаємо, що раніше у США повідомили, що напад Росії на Україну, скоріше за все, почнеться з ракетних і повітряних атак, а також, що американці мусять залишити Україну протягом наступних 48 годин.