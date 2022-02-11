Про це повідомили у МЗС Великої Британії.
Згідно з повідомленням Міністерства внутрішніх справ, в Україні наразі перебувають кілька тисяч британських громадян. Їм порадили виїхати з країни, “поки ще доступні комерційні засоби”.
Також громадян Британії попереджають, що посольство залишається відкритим, однак не зможе надавати особисту консульську допомогу.
Зокрема наголошується, що будь-які військові дії з боку РФ в Україні серйозно вплинуть на здатність Посольства Великобританії в Києві надавати консульську допомогу. За таких обставин громадяни Великої Британії не зможуть отримати допомогу з евакуацією.
Нагадаємо, що раніше у США повідомили, що напад Росії на Україну, скоріше за все, почнеться з ракетних і повітряних атак, а також, що американці мусять залишити Україну протягом наступних 48 годин.
- Зокрема у парламенті Великої Британії ухвалили закон, котрим розширили та посилили санкції проти Російської Федерації у разі нового нападу на Україну.
- Також прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив Путіна про посилення НАТО у разі подальшої ескалації ситуації на кордоні з Україною. Він наголосив, що Велика Британія не “здригнеться” у своїй незмінній підтримці Європи.
- Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії оголосив про досить жорстку позицію щодо Російської Федерації. Також британський прем’єр-міністр Борис Джонсон звинуватив Москву у намаганні повалити український уряд.
- Відомо, що у США та їхніх союзників є нові розвідувальні дані, завдяки яким вони припускають, що Росія може почати атаку на Україну ще до завершення Олімпіади-2022.