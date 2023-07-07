Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські військові мають успіхи на Бахмутському напрямку і просуваються вперед.

Джерело: Олександр Сирський в Telegram.

“Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи та просування вперед. Повернули раніше окуповані території”, – написав Олександр Сирський.

А також опублікував відео, на якому українські захисники знищили ворожий танк “Т-80”.

“На відео робота 3-ї ОШБр на околицях міста Бахмут. Два постріли з NLAW та Javelin і танк окупантів Т-80 перетворився на металобрухт”, – підписав відео Сирський.

Зазначимо, що в Україні триває 499-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські військові ліквідували більш як 232 тисячі російських окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 – по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 3 станції радіоелектронної боротьби окупантів.