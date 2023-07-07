Джерело: Олександр Сирський в Telegram.
“Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи та просування вперед. Повернули раніше окуповані території”, – написав Олександр Сирський.
А також опублікував відео, на якому українські захисники знищили ворожий танк “Т-80”.
“На відео робота 3-ї ОШБр на околицях міста Бахмут. Два постріли з NLAW та Javelin і танк окупантів Т-80 перетворився на металобрухт”, – підписав відео Сирський.
Зазначимо, що в Україні триває 499-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські військові ліквідували більш як 232 тисячі російських окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 – по зенітно-ракетному комплексу ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 3 станції радіоелектронної боротьби окупантів.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що кожного дня ЗСУ знаходять і ліквідовують склади та логістичні вузли росіян.
- Протягом доби російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого загинула одна особа, ще п’ятеро – поранено.
- Вночі 7 липня російські окупаційні війська атакували Україну ударними БпЛА. Загалом було випущено 18 дронів-камікадзе, з яких більшість вдалось збити.