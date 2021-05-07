Адміністрація соціальної мережі Facebook викрила мережу ботів, пов’язану з нардепом Андрієм Деркачем та колишнім прем’єром Володимиром Гройсманом, після відповідного повідомлення від ФБР (американського Федерального бюро розслідувань).

Про це йдеться в доповіді Facebook.

“Ми розпочали дослідження цієї мережі після того, як отримали повідомлення від ФБР щодо сфокусованої на США активності, пов’язаної з Деркачем. Це вивело нас на низку веб-сайтів, фейкових акаунтів та сторінок, орієнтованих повністю на Україну, а не на США. Проаналізувавши початкові моделі неавтентичної поведінки, ми виявили подальші зв’язки між фейковими акаунтами та двома іншими командами операторів, очолюваними прибічниками Гройсмана та Кулініча (нардеп від групи “Довіра” Олег Кулініч, – ред.). Це вирізнило вказану мережу: кожна команда керувала власним кластером фейкових акаунтів та сторінок, але кластери були пов’язані за допомогою технічних сигналів та посилань на платформі”, – зазначається у звіті.

Загалом соцмережа видалила 477 акаунтів Facebook, 363 сторінки, 35 груп, а також 29 акаунтів Instagram.

Близько 2,37 млн акаунтів підписалися на одну або кілька із цих сторінок, менш ніж 56 тисяч людей приєдналися до однієї або кількох із цих груп, і близько 30 тисяч людей підписалися на акаунти в Instagram.

На просування вказаної мережі ботів було витрачено близько 496 тисяч доларів (на рекламу в Facebook та Instagram). Оплата здійснювалася в основному доларами США, а також російськими рублями.

Під час розслідування в Facebook виявили зв’язки вказаної мережі ботів з фізичними та юридичними особами, які потрапили під санкції Міністерства фінансів США.

Зокрема, виявилося, що мережа пов’язана із підсанкційним нардепом Андрієм Деркачем, підсанкційним громадянином Петром Журавлем і його медіа “Begemot”. Крім того, був встановлений зв’язок частини акаунтів із політичними консультантами, пов’язаними з колишнім прем’єром України Володимиром Гройсманом та Олегом Кулінічем (головою депутатської групи “Довіра”).

У звіті вказано, що хоча Деркач та інші були покарані за втручання у вибори в США, діяльність вказаної мережі ботів була зосереджена виключно на Україні. За оцінками Facebook, цією мережею управляли як мінімум три окремі групи, кожна з яких пов’язана з різними політиками: Деркачем, Гройсманом та Кулінічем.

“Мережа орієнтувалась виключно на українську аудиторію, розміщуючи публікації українською та російською мовами про українську політику. Деякі сторінки були названі на честь певних регіонів чи міст, зокрема Києва, Одеси, Житомира, Львова та Тернополя”, – сказано в звіті.

Зазначається, що мережа ботів дотримувалася антиросійської риторики, а події в США висвітлювала в основному нейтрально.

Вказана мережа ботів працювала на багатьох Інтернет-платформах і мала власні веб-сайти. У Facebook помітили відповідну активність також на YouTube, в Telegram та російській мережі “ВКонтакте”. Деякі із залучених до мережі веб-сайтів неодноразово змінювали домени (наприклад, ресурс “Begemot”).

Особи, які стоять за цією діяльністю, в основному копіювали і вставляли новинний контент з інших українських ЗМІ. Вони вибудовували готову мережу, що складалася зі, здавалося б, незалежних медійних вебсайтів і ресурсів соціальних мереж, які “працювали над просуванням контенту, сприятливого для трьох політиків (Деркача, Гройсмана, Кулініча, – ред.) і їхніх політичних груп”.

Протягом своєї діяльності ця мережа здійснювала деякі кроки, щоб приховати свою ідентичність і координацію. Їх фальшиві облікові записи створювалися по одному або невеликими партіями протягом декількох місяців, щоб уникнути автоматичного виявлення. Деякі з облікових записів мали докладні біографії, щоб здаватися більш достовірними, в той час як деякі з груп і сторінок, схоже, були куплені.

Що стосується фотографій в профілях, фахівці Facebook помітили низку закономірностей. Деякі виявилися фотографіями інших людей, опублікованими в Інтернеті. Інші використовували жіночі фотографії, ймовірно, створені за допомогою методів машинного навчання. Крім того, у деяких облікових записів були фотографії, які виглядали так, ніби були відскановані з роздрукованих фотографій у паспорті.

Дії фейкових акаунтів щодо деяких повідомлень мали поверхневий характер: складалися з коротких коментарів (два-три слова) або гіфки без тексту. Інші коментарі були довжиною в абзац або більше.

У деяких випадках фейкові акаунти та адміністратори влаштовували дискусії під постами. У наведеному нижче прикладі один з основних адміністраторів поділився статтею. Потім кілька фальшивих акаунтів цієї мережі прокоментували повідомлення, а адміністратор відповів на них.

Частина контенту цієї мережі ботів підтримувала партію Деркача “Наш край”, партію “Українська стратегія Гройсмана” і політсилу Кулініча “Довіра”.

Цікаво, що на вебсайті, пов’язаному з Деркачем, була опублікована стаття, яка рекламує сторінку в Facebook, яку адмініструють люди, пов’язані з Гройсманом.

Однак діяльність мережі ботів не обмежувалася підтримкою тільки цих політиків. Адміністратори, наприклад, публікували контент і коментарі “про широке коло політичних суб’єктів в Україні”, мабуть, без особливих ідеологічних уподобань. Іноді це були конкуруючі політичні групи, наприклад, партія “Відродження” та партія “Слуга народу”.

У Facebook зазначили, що останнім часом у розкритті подібних мереж ботів і скоординованої неавтентичної поведінки в соцмережі допомагають українські громадські організації та незалежні журналісти-розслідувачі, котрі “продовжують розкривати та звітувати про оманливі кампанії”.

“Насправді, для нашого власного аналізу часто використовувалися публічні звіти і повідомлення з України”, – наголошується в звіті.

Як відомо, минулого місяця #Букви опублікували розслідування, в якому проаналізували діяльність ботів у Facebook, що працюють в інтересах експрем’єра Володимира Гройсмана, та з’ясували, як виглядає типовий “гройсманобот” (“Лідер відпочиває, ботнет працює: як Володимира Гройсмана у соцмережах просувають”).

Було вивчено діяльність сотень фейкових облікових записів у Facebook, які залишають позитивні коментарі про Володимира Гройсмана, або ж поширюють чи коментують його відеозвернення, дописи, виступи на телеетерах тощо, і помічено певну закономірність.

Чимало сторінок, що просувають колишнього очільника уряду в Facebook, створені за однаковим шаблоном. Це пусті акаунти з вигаданими іменами, які заповнюють кількома фотокартками. Фото нерідко беруть зі сторінок користувачів з Росії чи Казахстану в Instagram та заборонених в Україні російських соцмережах.

Також #Букви розповідали, як ботоферми влади підтримують президента Володимира Зеленського та знищують його опонентів. #Букви помітили брудну гру з боку Офісу президента і розповіли, що і як працює. Вказаний матеріал став підставою для власного розслідування адміністраторів соцмережі Facebook. У результаті вони виявили мережу ботів, видаливши 105 облікових записів Facebook, 24 сторінки та 5 облікових записів Instagram.