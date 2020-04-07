Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Як повідомлялося раніше, 27 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заразився коронавірусом. 5 квітня Джонсон був госпіталізований для обстеження, через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус. 6 квітня він був переведений до реанімації після того, як його стан погіршився.

За словами прес-секретаря Джонсона, у прем’єр-міністра немає пневмонії, він “залишається в гарному настрої”, а його стан оцінюють як стабільний.

“Прем’єр-міністр був стабільний всю ніч і залишається в гарному настрої. Він отримує стандартне кисневе лікування і дихає без будь-якої іншої допомоги. Йому не потрібна механічна вентиляція або неінвазивна респіраторна підтримка”, — сказав прес-секретар.

Домінік Рааб, міністр закордонних справ, який замінює Джонсона, заявив на прес-конференції, що його бос — “боєць” та повернеться на роботу “найближчим часом”.

“[Джонсон] не просто прем’єр-міністр. Для всіх нас в кабінеті він не просто наш начальник. Він також колега, і він також наш друг. Тому всі наші думки й молитви з прем’єр-міністром в цей час, з Керрі [Саймондс] і всієї його сім’єю. і я впевнений, що він впорається, тому що я знаю дещо про цього прем’єр-міністра, він — боєць”, — сказав він.