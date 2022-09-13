На територіях України, які повернули під контроль, планують якнайшвидше відновити зв’язок та інтернет. Серед планів запустити систему супутникового зв’язку Starlink.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У визволених населених пунктах від російських військових насамперед розмінують місцевість. Будуть проводити роботи з відновлення електроживлення та налагодять зв’язок. Також запустять інтернет-провайдерів.

Роботи вже стартували у Харківській області. За словами віцепрем’єр-міністерки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, у Балаклії відновлено мобільний зв’язок одного з операторів.

На деокупованих територіях планується якнайшвидше запустити систему супутникового зв’язку Starlink.