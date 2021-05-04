У вівторок, 4 травня, у смт Верхньоторецьке Донецької області на невідомому вибуховому предметі підірвався місцевий житель.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Донеччини.

Встановлено, що 69-річний місцевий житель разом із дружиною прибирали на кладовищі. Під час виконання робіт стався вибух. Чоловік отримав травми, несумісні із життям.

Усіх відвідувачів кладовища евакуювали. Наразі територію досліджують вибухотехніки.

Нагадаємо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.