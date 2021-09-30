Сьогодні, 30 вересня, на Донбасі внаслідок обстрілів зі сторони російських найманців загинув український боєць.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Біля Золотого-4 бойовики вели прицільний вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. Поблизу Пісків обстрілювали з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Біля Шумів вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів. У напрямку Лебединського російські військові формування чотири рази вели щільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Від початку доби російські окупанти три рази порушили режим тиші.

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Поблизу Кам’янки окупанти застосували 122 мм артилерію. Біля Новотошківського позиції ЗСУ обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Попасній найманці обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу смертельні поранення отримав український військовослужбовець.

“Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну. На вогневі дії противника наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, чим змусили ворога припинити обстріли”, – йдеться у повідомленні.

У суботу, 28 серпня, російсько-окупаційні війська обстріляли Авдіївку (Донецька область) із мінометів та артилерії. В цей день поранення та травми отримали 10 українських бійців, з них 8 — в Авдіївці.

30 серпня внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі поранено та вбито двох українських військових.