У вівторок, 2 лютого, в районі населеного пункту Торецьк снайпер бойовиків важко поранив військовослужбовця Збройних сил України.

Про це повідомила українська делегація в Тристоронній контактній групі в Telegram.

Українському військовому оперативно надали необхідну медичну допомогу, однак поранення було надто серйозним. Боєць помер у лікарняному закладі.

“Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ. Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну”, – йдеться у повідомленні.

У штабі ООС #Буквам підтвердили інформацію про смерть військового. Усі обставини з’ясовуються. Детальна інформація буде доступною згодом.