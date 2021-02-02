Про це повідомила українська делегація в Тристоронній контактній групі в Telegram.
Українському військовому оперативно надали необхідну медичну допомогу, однак поранення було надто серйозним. Боєць помер у лікарняному закладі.
“Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ. Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну”, – йдеться у повідомленні.
У штабі ООС #Буквам підтвердили інформацію про смерть військового. Усі обставини з’ясовуються. Детальна інформація буде доступною згодом.
- 21 січня російський снайпер у зоні проведення Операції об’єднаних сил застрелив українського військового.
- 20 січня, російсько-окупаційні війська поранений українського військовослужбовця в районі Старогнатівки.
- 11 січня на Донбасі в районі населеного пункту Піски внаслідок обстрілу загинув військовий ЗСУ.
- 25 і 26 січня проросійські бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових. Внаслідок інциденту було поранено українських бійців.