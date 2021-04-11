На Донбасі у суботу, 10 квітня, російсько-окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього один військовослужбовець загинув, ще один був поранений.

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

“В районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з яких 9 обстрілів по позиціях українських захисників та 1 проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, бойовики здійснили обстріл наших позицій неподалік населеного пункту Пищевик із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів. У передмісті селищ Піски та Широкине ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Авдіївки та Кам’янки – з гранатометів різних систем.

Також районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, неподалік селища Майорське збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У штабі повідомили, що поблизу селища Золоте-3 у Луганській області противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок прицільного ворожого обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець зазнав поранення, не сумісні з життям.

Ще один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Стан здоров’я захисника – середнього ступеня важкості.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Від початку поточного року на Донбасі спостерігається загострення. Бойовики збільшили кількість обстрілів, відповідно, зросла кількість бойових втрат ЗСУ.

6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.

Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.