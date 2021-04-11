Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.
“В районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з яких 9 обстрілів по позиціях українських захисників та 1 проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, бойовики здійснили обстріл наших позицій неподалік населеного пункту Пищевик із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів. У передмісті селищ Піски та Широкине ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Авдіївки та Кам’янки – з гранатометів різних систем.
Також районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, неподалік селища Майорське збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.
У штабі повідомили, що поблизу селища Золоте-3 у Луганській області противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Внаслідок прицільного ворожого обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець зазнав поранення, не сумісні з життям.
Ще один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Стан здоров’я захисника – середнього ступеня важкості.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Від початку поточного року на Донбасі спостерігається загострення. Бойовики збільшили кількість обстрілів, відповідно, зросла кількість бойових втрат ЗСУ.
- 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.
- Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.
- За останні дні керівництво держави проінформувало про загострення на Донбасі Велику Британію, Канаду та інші країни.
- У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.