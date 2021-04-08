Від початку поточного року на Донбасі спостерігається загострення. Бойовики збільшили кількість обстрілів, відповідно, зросла кількість бойових втрат ЗСУ.

Про це проінформував президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами під час візиту в зону ООС 8 квітня.

Президент зауважив, що бойовики ведуть прицільний вогонь по військовослужбовцях Об’єднаних сил.

“Є, дійсно, загострення ситуації на Донбасі. Є, дійсно, ми всі це бачимо. І бачать бійці, головнокомандувачі, всі командири. Розуміють, що працюють по наших хлопцях снайпери”, — сказав Зеленський.

Загострення і збільшення кількості загиблих, за його словами, спостерігається від початку поточного року.

“З 1 січня найбільша ескалація, найбільша кількість ускладнень з початку режиму “тиші”. Найбільша кількість поранених і летальних випадків саме почалася від початку цього року — 26 загиблих”, — проінформував президент.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Раніше президент України Володимир Зеленський визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.