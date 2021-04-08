Про це проінформував президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами під час візиту в зону ООС 8 квітня.
Президент зауважив, що бойовики ведуть прицільний вогонь по військовослужбовцях Об’єднаних сил.
“Є, дійсно, загострення ситуації на Донбасі. Є, дійсно, ми всі це бачимо. І бачать бійці, головнокомандувачі, всі командири. Розуміють, що працюють по наших хлопцях снайпери”, — сказав Зеленський.
Загострення і збільшення кількості загиблих, за його словами, спостерігається від початку поточного року.
“З 1 січня найбільша ескалація, найбільша кількість ускладнень з початку режиму “тиші”. Найбільша кількість поранених і летальних випадків саме почалася від початку цього року — 26 загиблих”, — проінформував президент.
Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.
Раніше президент України Володимир Зеленський визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.
Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.
Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.
- За останні дні керівництво держави проінформувало про загострення на Донбасі Велику Британію, Канаду та інші країни.
- У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.