Влада Ямайки затримала колишнього сенатора Джона-Жоель Жозефа, який є одним з головних підозрюваних у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза.

Про це повідомляє міжнародна агенція Reuters.

Представник Ямайських поліційних сил Денніс Брукс відмовився коментувати, чи був арешт проведений за запитом Федерального бюро розслідувань США, яке також розслідує це вбивство.

Поки не зрозуміло, де саме на Ямайці заарештували Жозефа.

Раніше на території Ямайки був затриманий колумбієць Маріо Антоніо Паласіос, якого також підозрюють у вбивстві Моїза.

На Запит Гаїті про його видачу, влада Ямайки прийняла рішення депортувати його в Колумбію. При цьому під час пересадки на авіарейс в Панамі Паласіос був затриманий і відправлений до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 7 липня минулого року в ході нападу на резиденцію президента Гаїті загинув глава держави Жовенель Моіз. Його дружина також отримала важкі поранення і була госпіталізована.