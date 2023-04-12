Директор ЦРУ Вільям Берн наголосив, що президент РФ Володимир Путін "несерйозно" ставить до перемовин, а успішний контрнаступ України може змінити цю ситуацію.

Про це повідомляє CNN.

Директор ЦРУ вважає, що Путін “несерйозно ставиться до переговорів на цій стадії” війни в Україні, і саме “прогрес України на полі бою, швидше за все, сформує перспективи дипломатії” для припинення поточного конфлікту.

Барнс зауважив, що контрнаступ України є дуже важливим наголосивши, що “найближчими місяцями на карту поставлено дуже багато”.

“Замість того, щоб відступити, він (Путін) подвоїв зусилля”, — сказав Бернс додавши, що російський президент все ще сподівається розсварити Україну та Захід.

Директор ЦРУ окремо зазначив, що Україна продовжує захищати Донбас , ситуація у якому, як стверджується в одному з нещодавно “злитих” документів розвідки, ймовірно, заходить у глухий кут.

“Кампанія виснаження Росії на Донбасі, ймовірно, заходить у глухий кут, перешкоджаючи меті Кремля захопити весь регіон у 2023 році”, — йдеться в одному із секретних документів.

“Справжні країни дають відсіч. Україна та її президент зробили саме це. Путін глибоко помилявся у своїх припущеннях щодо України до війни”, — сказав Бернс.

Він також наголосив на важливості подальшої підтримки України з боку США, зокрема шляхом обміну розвідданими, у той час, коли витік секретних документів викликає сумніви щодо погляду адміністрації на конфлікт.