Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Facebook.
Попри те, що родина кричала, що вони цивільні, махали білим прапором, російські військові відкрили вогонь. Батьки та 9-річна дівчинка загинули, 17-річний хлопець отримав поранення.
Також на Сумщині окупанти з вогнепальної зброї обстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах у лікарню. Внаслідок обстрілу 59-річна жінка загинула, її чоловік отримав поранення.
- Вчора, 21 березня, російські військові обстріляли місто Миколаїв, у наслідок чого розпочалась пожежа на одній із автозаправних станцій міста.
- Нагадаємо, Національна поліція України розпочала досудове розслідування справи щодо обстрілу російськими загарбниками мирних мешканців Авдіївки (Донецька область).
- Також під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець.
- Відомо, що 17 березня окупанти здійснили обстріл із важкої артилерії житлових будинків у Нових Петрівцях (Київська область).