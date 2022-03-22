На Харківщині російський танк розстріляв автомобіль, де перебувала родина з двома дітьми. Внаслідок чого двоє дорослих та дитина загинули. Водночас на Сумщині віська РФ обстріляли пенсіонерів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Facebook.

Попри те, що родина кричала, що вони цивільні, махали білим прапором, російські військові відкрили вогонь. Батьки та 9-річна дівчинка загинули, 17-річний хлопець отримав поранення.

Також на Сумщині окупанти з вогнепальної зброї обстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах у лікарню. Внаслідок обстрілу 59-річна жінка загинула, її чоловік отримав поранення.