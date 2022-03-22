Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції.

За даними правоохоронців, окупанти із РФ відкрили вогонь по Авдіївці з артилерії та авіації. Унаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Через обстріли російських загарбників також зруйновано не менше 15-ти будівель, серед яких як житлові будинки, так і заклади освіти. Обстріли Авдіївки тривають. У місті розпочались пожежі.

Поліціянти збирають інформацію щодо обстрілів та допомагають місцевим мешканцям евакуюватись.

За фактами воєнних злочинів вчинених військовими РФ відкрито кримінальне провадження за ст. 438 КК України – “Порушення законів та звичаїв війни”.

Довідка: місто Авдіївка було обстріляне з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) 9К515 “Торнадо-С”, керованими реактивними снарядами 9М544.

РСЗВ 9К515 “Торнадо-С” – це найновітніша російська РСЗВ, яка розроблена на базі РСЗВ 9К58 “Смерч”.

Вона призначена для знищення на дальніх підступах будь-яких групових цілей, вразливими елементами яких є відкрита та прихована жива сила; неброньована, легкоброньована та броньована техніка мотопіхотних та танкових рот; підрозділи артилерії; тактичні ракети; зенітні комплекси та гелікоптери на стоянках; знищення командних пунктів; вузлів зв’язку та об’єктів воєнно-промислової структури.

Щодо реактивних снарядів 9М544, які були випущені із даного РСЗВ, то вони призначені для ураження: