Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції.
За даними правоохоронців, окупанти із РФ відкрили вогонь по Авдіївці з артилерії та авіації. Унаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирних мешканців.
Через обстріли російських загарбників також зруйновано не менше 15-ти будівель, серед яких як житлові будинки, так і заклади освіти. Обстріли Авдіївки тривають. У місті розпочались пожежі.
Поліціянти збирають інформацію щодо обстрілів та допомагають місцевим мешканцям евакуюватись.
За фактами воєнних злочинів вчинених військовими РФ відкрито кримінальне провадження за ст. 438 КК України – “Порушення законів та звичаїв війни”.
Довідка: місто Авдіївка було обстріляне з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) 9К515 “Торнадо-С”, керованими реактивними снарядами 9М544.
РСЗВ 9К515 “Торнадо-С” – це найновітніша російська РСЗВ, яка розроблена на базі РСЗВ 9К58 “Смерч”.
Вона призначена для знищення на дальніх підступах будь-яких групових цілей, вразливими елементами яких є відкрита та прихована жива сила; неброньована, легкоброньована та броньована техніка мотопіхотних та танкових рот; підрозділи артилерії; тактичні ракети; зенітні комплекси та гелікоптери на стоянках; знищення командних пунктів; вузлів зв’язку та об’єктів воєнно-промислової структури.
Щодо реактивних снарядів 9М544, які були випущені із даного РСЗВ, то вони призначені для ураження:
- нерухомих та рухомих одиночних чи групових об’єктів
- артилерійських та ракетних підрозділів, зокрема й систем високоточного озброєння
- мотопіхотних та танкових підрозділів у районах зосередження, на марші, на межах розгортання та в опорних пунктах
- пунктів управління військами та озброєння
- засобів протиповітряної оборони та протиракетної оборони
- засобів радіоелектронної боротьби
- об’єктів тилу та спорядження
- літаків та гелікоптерів на злітно-посадкових майданчиках
- Нагадаємо, російські загарбники обстріляли Індустріальний район Харкова. Внаслідок атаки загинули п’ять людей, зокрема одна дитина.
- Раніше, під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець.
- Також 17 березня окупанти здійснили обстріл із важкої артилерії житлових будинків у Нових Петрівцях (Київська область).
- Відомо, що російські окупанти обстріляли місто Мерефа Харківської області. Загинула 21 особа, ще 25 поранені.