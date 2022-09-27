У Харківській області в одному з відділень "Нової Пошти" співробітники виявили, що російські загарбники вкрали унітаз.

Про це повідомляє пресслужба “Нової Пошти”.

Після повернення у звільнені від російських армійців міста Харківської області в одному з приміщень працівники “Нової Пошти” виявили, що після перебування там російських загарбників зник унітаз.

“Повернулись у звільнені міста Харківщини й в одному з відділень побачили ось таке… Хто здогадався, що для окупанта – найбільший скарб?” – написали у повідомленні компанії й опублікували фото, на якому зображено вбиральню, де на місці унітаза залишилися лише труби.

Варто зазначити, що російські військові займаються масовим мародерством під час втечі внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ. Вони викрадають навіть турніки зі спортзалів. Окупанти намагаються втекти углиб тимчасово захоплених територій. Інша частина російських військових намагається перейти кордон з РФ і виїхати на територію Бєлгородської області.

Під час відступу росіяни завантажують на машини відібрані в українців генератори, телефони, комп’ютери тощо. Вони грабували школи різних населених пунктів. Зі спортивних залів росіяни виносили навіть турніки та спортивні снаряди.

Розвідка додала, що в одному з сіл російські військові викрали автобус та частина з них покинула його вже за шість кілометрів. Всередині виявлено 36 тіл окупантів.