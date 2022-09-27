Про це повідомляє пресслужба “Нової Пошти”.
Після повернення у звільнені від російських армійців міста Харківської області в одному з приміщень працівники “Нової Пошти” виявили, що після перебування там російських загарбників зник унітаз.
“Повернулись у звільнені міста Харківщини й в одному з відділень побачили ось таке… Хто здогадався, що для окупанта – найбільший скарб?” – написали у повідомленні компанії й опублікували фото, на якому зображено вбиральню, де на місці унітаза залишилися лише труби.
Варто зазначити, що російські військові займаються масовим мародерством під час втечі внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ. Вони викрадають навіть турніки зі спортзалів. Окупанти намагаються втекти углиб тимчасово захоплених територій. Інша частина російських військових намагається перейти кордон з РФ і виїхати на територію Бєлгородської області.
Під час відступу росіяни завантажують на машини відібрані в українців генератори, телефони, комп’ютери тощо. Вони грабували школи різних населених пунктів. Зі спортивних залів росіяни виносили навіть турніки та спортивні снаряди.
Розвідка додала, що в одному з сіл російські військові викрали автобус та частина з них покинула його вже за шість кілометрів. Всередині виявлено 36 тіл окупантів.
- Мародерство російських військових стало масовим явищем на тимчасово окупованих територіях. Військові РФ вихваляються рідним про награбоване в Україні та радіють, що можуть безперешкодно переправити усе це додому.
- Мешканці так званих “ЛНР” та “ДНР” скаржаться до прокуратури РФ, що після початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого окупанти грабують та руйнують їхні житла.
- У тимчасово захоплених районах Луганської області російські загарбники не платять власникам паїв і відбирають у них землю, вони вже викрали понад 1 млн тонн зерна.