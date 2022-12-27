Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Крім того, під ворожим вогнем 26 грудня опинялися населені пункти Харківського та Чугуївського районів, пише Синєгубов.
Внаслідок ворожих обстрілів в селищах Дворічна та Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі.
“На щастя, ніхто не постраждав попри усі намагання ворога завдати більшої шкоди. Особлива подяка за ефективну роботу — нашій ППО”, — повідомив голова ОВА.
Також за словами Синєгубова, триває розмінування деокупованих районів області. Протягом доби піротехніки ДСНС знешкодили 43 вибухонебезпечні предмети.
- 25 грудня наші воїни уразили зосередження живої сили російських загарбників біля Новобілозерки Василівського району Запорізької області. Втрати противника склали до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими. Серед них 15 співробітників ФСБ РФ.
- У ніч на 27 російські окупаційні війська п’ять разів завдали удару по Нікопольського району Дніпропетровської області з “Градів” та важкої артилерії.
- Протягом 26 грудня стало відомо, що в Донецькій області внаслідок російських обстрілів поранено двоє цивільних.
- 26 грудня російські військові завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.