Прилеглі до кордону з РФ та лінії зіткнення території Харківської області продовжують потерпати від ворожих обстрілів. Найбільше, за даними ОВА, страждає Куп'янський район.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Крім того, під ворожим вогнем 26 грудня опинялися населені пункти Харківського та Чугуївського районів, пише Синєгубов.

Внаслідок ворожих обстрілів в селищах Дворічна та Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі.

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“На щастя, ніхто не постраждав попри усі намагання ворога завдати більшої шкоди. Особлива подяка за ефективну роботу — нашій ППО”, — повідомив голова ОВА.

Також за словами Синєгубова, триває розмінування деокупованих районів області. Протягом доби піротехніки ДСНС знешкодили 43 вибухонебезпечні предмети.