У Куп’янському районі Харківської області правоохоронці виявили схованку з важливими документами, які російські загарбники не встигли знищити під час відступу.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

У приміщенні окупаційного псевдоправоохоронного органу у Куп’янську російські загарбники зберігали кадрові документи більшості псевдополіціянтів, які працювали у фейкових правоохоронних органах захопленої території Харківщини.

Серед вилученого: документи та особові справи псевдополіцейських; характеристики; трудові договори; пояснення про відомих «правоохоронцям» учасників АТО/ООС; пояснення, що “поліціянти” не були учасниками АТО/ООС; табелі обліку робочого часу; копії паспортів, у тому числі російських, які вони встигли отримати у Куп‘янську; фотографії для особових справ; анкети та накази про призначення на посаду тощо.

У відомстві зазначили, що вилучені документи є підґрунтям для відкриття кримінальних проваджень за фактами державної зради та колабораційної діяльності.

Щодо осіб, які вже є підозрюваними або обвинуваченими, матеріали будуть використані як докази, а також долучені до справ для повного та всебічного розслідування.

Крім того, нещодавно у Херсонській області співробітники Служби безпеки України викрили двох зрадників, які співпрацювали з російськими окупантами й викрадали українців до катівень.

Під час окупації міста колаборанти добровільно вступили до створеного російськими окупантами “Главного управления МВД Херсонской области”. Після співбесіди із представниками ФСБ РФ одного зі зловмисників призначили слідчим і дали йому завдання – брати участь у придушенні руху опору в окупованій частині регіону.

Відтак, до потерпілих застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичною розправою. Через терор і репресії російські загарбники намагалися поширювати кремлівський режим на тимчасово захопленій території півдня України.

Ще одного колаборанта призначили “патрульним поліції” у складі окупаційного органу. Перебуваючи на цій посаді, зрадник брав участь у переслідуванні й незаконних затриманнях українських громадян.