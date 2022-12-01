Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов заявив, що на Херсонщині російські окупанти обстріляли свій же підрозділ.

Про це він розповів під час онлайн-брифінгу представників Сил безпеки та оборони України в Military Media Center 1 грудня 2022 року.

Так, окупанти продовжують знищувати своїх же. Зокрема 24 листопада артилерійський підрозділ збройних сил РФ обстріляв позиції мобілізованих 1-го армійського корпусу “Донецьк” російських окупаційних військ на південно-західній околиці населеного пункту Цукури тимчасово окупованої території Херсонської області.

Внаслідок попадання 152-міліметрового снаряда в намет 14 військовослужбовців загинуло та 7 військовослужбовців отримали поранення, — констатував Громов.

Зауважимо, що в Україні триває 281-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу, станом на 30 листопада, українські воїни ліквідували понад 89 тисяч російських окупантів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Окрім цього, за минулу добу українські захисники відбили дванадцять атак противника у Луганській та Донецькій областях.