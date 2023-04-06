Вчора, 5 квітня, на Краматорському напрямку загинув диригент та музикант Костянтин Старовицький. У нього залишилися донька, дружина та мати.

Про це повідомляє пресслужба Національного академічного духового оркестру України у Facebook.

Костянтин Старовицький народився у 1982 році у Броварах Київської області. Він здобув освіту музиканта оркестру та фаготиста на оркестровому факультеті у Національній музичній академії України імені Чайковського, а згодом – на вокальному та диригентському факультеті, на кафедрі симфонічного диригування.

“Захищаючи нас із вами, захищаючи всю Україну, на Краматорському напрямку загинув наш колега Костянтин Старовицький. Вічна пам’ять герою! Царство небесне”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, слова співчуття висловила й Київська опера, де Костянтин Старовицький був артистом оркестру та диригентом-постановником опери Доніцетті “Ріта”, а також одним із постановників та авторів перекладу українською опери Россіні “Шлюбний вексель”.

Своєю чергою, у Національній філармонії України також висловили співчуття близьким та друзям загиблого.

“Прекрасний музикант, виконавець, мій учень по оркестровці. Я пам’ятаю його цікаві перекладення опер Россіні для дерев’яних ансамблів. Завжди товариський, любив музику. Костя, я завжди тебе пам’ятатиму і мені дуже шкода, що сталося таке горе”, – написала про композитора професорка Леся Дичко.

“У війні на фронті, захищаючи нашу свободу, загинув Герой, дуже хороша людина, друг, фаготист, диригент… Я назавжди запам’ятаю наші спільні творчі проєкти. Спочивай з миром, дорогий “Fagotto Maestoso”, – написав кларнетист Олександр Авраменко.