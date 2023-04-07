На Куп‘янському напрямку українські прикордонники знищили ворожий склад БК та вантажівку «Урал»

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
“Пташки” прикордонників підпалили склад БК та УРАЛ з окупантами. На Куп’янському напрямку аеророзвідка ДПСУ з артилерією ЗСУ відправили чергову порцію пекельних “подарунків” по ворожих цілях. Завдяки корегуванню знищено місце розташування ворога зі складом боєкомплекту та вантажівку “Урал”, – розповіли у Держприкордонслужбі.
А також додали, що підтверджено ураження живої сили противника з втратами.
Зазначимо, що в Україні триває 408-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу Збройні сили України ліквідували понад 177 тисяч російських окупантів. Зокрема, за добу знищено – 480 загарбників.
Крім того, за даними Генштабу, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Окрім того, наші захисники знищили 3 БпЛА різних типів (“Орлан-10”, “Supercam” та “Ланцет-3”), а також 3 коригованих авіаційних бомби.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника, 2 склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.
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